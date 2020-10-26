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26.10.2020г.
Три миллиона пользователей Wink посмотрели последний бой Хабиба Нурмагомедова без сбоев

Три миллиона пользователей Wink посмотрели последний бой Хабиба Нурмагомедова без сбоев

Пн, 26.10.20 18:34
Просмотров: 96

Трансляция последнего турнира UFC 254 стала событием года для видеосервиса Wink: главный бойХабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, ставший финальным для карьеры Хабиба, посмотрели три миллиона пользователей.

Для видеосервиса Wink (18+) это рекордный показатель одновременного просмотра. Более миллиона подписчиков смотрели бой через цифровые приложения.

Видеосервис сохранил высокое качество трансляции на всех цифровых витринах в условиях небывалой нагрузки. Трафик прямой трансляции впервые превысил 1 Тб/с.

«Видеосервис Wink доказал, что может справиться даже с такой пиковой нагрузкой. Рекордное количество просмотров говорит о том, как сильно ждали в России этого события. Наши показатели были в три с лишним раза выше предыдущего боя Хабиба осенью 2019 года. Уже в день боя в Wink появилось 500 тысяч новых пользователей — скорее всего, они пришли с ресурсов, которые не справились с лавинообразным ростом нагрузки. Блестящая победа Хабиба Нурмагомедова и его трогательное прощальное слово в качестве действующего бойца уже вошли в историю UFC и видеосервиса Wink», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Запись турнира UFC 254 и последний бой Хабиба Нурмагомедова доступны в Wink.

Отметим, что за последний год «Ростелеком» увеличил мощность и оптимизировал ИТ-инфраструктуру и платформу видеосервиса, обновил мобильные приложения для Android и iOS. Для трансляции боя создали команду специалистов «Ростелекома», которая в режиме реального времени отслеживала нагрузку и оперативно реагировала на обращения пользователей.

Большая подготовительная работа была проведена и на сети NGENIX (дочерняя компания «Ростелекома») — провайдера облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов и доставки видео. Распределенная облачная платформа NGENIX позволяет доставлять контент с минимальной задержкой благодаря точкам присутствия во всех федеральных округах России. В частности, на Северном Кавказе, где особенно много поклонников Хабиба Нурмагомедова, недавно развернули новый узел, благодаря чему даже при резком увеличении нагрузки было обеспечено бесперебойное вещание.

«Мы понимали всю важность момента и ответственность перед болельщиками. Поэтому NGENIX предприняла беспрецедентные усилия в ходе подготовки к трансляции турнира, и мы с гордостью констатируем отсутствие сбоев. Подобные события показывают зрелость решений NGENIX и способность справляться с кратным увеличением нагрузки. Мы зарегистрировали почти четырехкратный рост пиковой нагрузки во время ключевого боя Нурмугамедов — Гэтжи по сравнению с другими популярными событиями в текущем году. Мы продолжаем развивать нашу платформу и наращивать ее емкость, чтобы быть частью главных событий рунета», — рассказал генеральный директор NGENIX Константин Чумаченко.

Напомним, Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (50 000 позиций). Также в сервисе есть аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране, от домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV) до смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией «Ростелеком»
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16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
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10.09.2020 16:40
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09.09.2020 15:37
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07.09.2020 14:00
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31.08.2020 15:41
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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22.08.2020 11:50
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21.08.2020 05:25
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