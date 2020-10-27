ДТП в Пензенской области унесли жизни сразу нескольких человек

В минувшие выходные в Пензенской области случилось несколько ДТП. Есть жертвы.

Так, в Городищенском районе погиб 44-летний мужчина, который управлял «ВАЗ-2109» и столкнулся с Lada Kalina. Ее водитель, 21-летний молодой человек, получил травмы. Сотрудники ГИБДД выяснили, что он не имел прав.

А недалеко от города Белинского участниками аварии стали сразу три большегруза – Daf, KAMAZ и MAZ. Ранения, сидевшего за рулем последнего, оказались не совместимыми с жизнью.

В Сердобске же был совершен наезд на пожилого пешехода 62-ух лет. Он скончался на месте. Автомобилист - скрылся. Но вскоре его удалось задержать.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, данная машина была обнаружена и был установлен водитель, управляющий транспортным средством. Им оказался мужчина 1992 года рождения, житель Сердобска. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.