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27.10.2020г.
Несовершеннолетний житель Пензы подозревается в угоне автомобиля

Несовершеннолетний житель Пензы подозревается в угоне автомобиля

Вт, 27.10.20 07:50
Просмотров: 351
Пензенские инспекторы ДПС помогли раскрыть преступление еще до возбуждения уголовного дела. Дежуря ночью на улице Свердлова, они обратили внимание на то, что одной из иномарок, проезжавших мимо, управляет слишком молодой водитель, как выяснилось позже, даже не достигший совершеннолетия.

После его задержания выяснилось, что машина принадлежит пензенцу, который на ночь оставил ее на автомойке. Этим решил воспользоваться один из сотрудников сервиса. Его-то и обнаружили за рулем полицейские.

«Молодой человек, который управлял транспортным средством, рассказал полицейским, что он работает на данной автомойке, а автомобиль он взял для того, чтобы доехать до ближайшего магазина за продуктами, так как было уже поздно и соседние торговые точки уже не работали. В настоящий момент автомашина возвращена законному владельцу», - сообщила дознаватель ОП №4 УМВД России по городу Пензе Ольга Буивидец.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
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04.09.2020 11:47
Историческое здание в центре Пензы оказалось пристанищем бродяг
31.08.2020 15:41
Пензенские «зенитовцы» и каменские «дорожники» - в борьбе за футбольное флагманство
26.08.2020 16:33
Бездомные сестры. Когда оказавшиеся на улице из-за строительства моста пензячки обретут жилье
24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
Почему из пензенских аптек исчезли градусники?
22.08.2020 11:50
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21.08.2020 05:25
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