Несовершеннолетний житель Пензы подозревается в угоне автомобиля

Пензенские инспекторы ДПС помогли раскрыть преступление еще до возбуждения уголовного дела. Дежуря ночью на улице Свердлова, они обратили внимание на то, что одной из иномарок, проезжавших мимо, управляет слишком молодой водитель, как выяснилось позже, даже не достигший совершеннолетия.

После его задержания выяснилось, что машина принадлежит пензенцу, который на ночь оставил ее на автомойке. Этим решил воспользоваться один из сотрудников сервиса. Его-то и обнаружили за рулем полицейские.

«Молодой человек, который управлял транспортным средством, рассказал полицейским, что он работает на данной автомойке, а автомобиль он взял для того, чтобы доехать до ближайшего магазина за продуктами, так как было уже поздно и соседние торговые точки уже не работали. В настоящий момент автомашина возвращена законному владельцу», - сообщила дознаватель ОП №4 УМВД России по городу Пензе Ольга Буивидец.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.