Несовершеннолетний житель Пензы подозревается в угоне автомобиля

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После его задержания выяснилось, что машина принадлежит пензенцу, который на ночь оставил ее на автомойке. Этим решил воспользоваться один из сотрудников сервиса. Его-то и обнаружили за рулем полицейские.
«Молодой человек, который управлял транспортным средством, рассказал полицейским, что он работает на данной автомойке, а автомобиль он взял для того, чтобы доехать до ближайшего магазина за продуктами, так как было уже поздно и соседние торговые точки уже не работали. В настоящий момент автомашина возвращена законному владельцу», - сообщила дознаватель ОП №4 УМВД России по городу Пензе Ольга Буивидец.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.