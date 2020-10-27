В регионах России допускают более жесткую третью волну коронавируса

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Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал «Известиям», что допускает третью волну Covid-19 в регионах России.
По его словам, в настоящее время нельзя говорить о единой тенденции распространения заболевания в стране. В регионах ситуация складывается по-разному и по числу зараженных, и по частоте контактов, и по погодным условиям, и по ограничительным мерам.
«В большинстве субъектов нет никаких факторов, которые могли бы существенно повлиять на распространение вируса: если нет ужесточения мер или если не успела наработаться иммунная прослойка, то дальнейший рост вполне возможен», — сказал эксперт.
При этом в столице, по мнению эксперта, существует возможность перелома в скором времени. Также не стоит исключать и возможность еще одного, третьего, витка эпидемии Covid-19.
«В Москве эта волна будет, скорее всего, заметно слабее первой и второй, а вот в отдельных регионах эпидемия может принести больше потерь, чем предыдущие», — отметил специалист.