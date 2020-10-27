Коронавирус унес жизни еще четырех пензенцев

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о четырех жителях региона, которые умерли от коронавирусной инфекции.

По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 67-летней и 81-летней женщин, а также 82-летнего и 65-летнего мужчин. У всех четверых было много сопутствующих заболеваний. Однако причиной смерти у пациентов стала коронавирусная инфекция. Осложнения практически у всех были разные: двусторонняя субтотальная пневмония, двусторонняя полисегментарная пневмония и двусторонняя тотальная пневмония.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Пензенцев просят соблюдать масочный режим, дистанцию и чаще мыть руки.