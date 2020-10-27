Еще 74 пензенца победили коронавирус

Array ( [temp] => +1 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
27 октября стало известно, сколько жителей Пензенской области выписались из больниц за прошедшие сутки.
Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина. По ее словам, успешно справились с коронавирусом 74 человека. Таким образом, количество выздововевших за все время пандемии составило 10594 жителя.
Напомним, в области режим повышенной готовности продлен до 29 октября. Чтобы не заболеть, необходимо маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.