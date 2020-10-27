Губернатор поздравил пензенцев с Днем профсоюзов региона

27 октября в Пензенской области отмечают День профсоюзов региона. Губернатор Иван Белозерцев поздравил всех причастных с праздником.

«Впервые в 2020 году мы отмечаем этот праздник. Он установлен как признание усилий профсоюзов по защите интересов трудящихся, как оценка вклада профсоюзных организаций в развитие и укрепление экономики региона.

Благодаря людям искренним и увлеченным, преданным своему делу и своей родине, пензенские профсоюзы имеют большое значение в жизни нашего региона. В центре их внимания находятся занятость и условия труда, заработная плата, социальные гарантии и многие другие вопросы, которые волнуют каждого работающего человека. Мы готовы поддерживать вас во всех начинаниях и идти с вами в одном направлении», - говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев поблагодарил активистов за преданность идеям и приверженность общему делу, сообщили в пресс-центре регионального правительства. Глава региона пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, энтузиазма и вдохновения.