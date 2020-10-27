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27.10.2020г.
Губернатор поздравил пензенцев с Днем профсоюзов региона

Губернатор поздравил пензенцев с Днем профсоюзов региона

Вт, 27.10.20 09:22
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27 октября в Пензенской области отмечают День профсоюзов региона. Губернатор Иван Белозерцев поздравил всех причастных с праздником.

«Впервые в 2020 году мы отмечаем этот праздник. Он установлен как признание усилий профсоюзов по защите интересов трудящихся, как оценка вклада профсоюзных организаций в развитие и укрепление экономики региона.

Благодаря людям искренним и увлеченным, преданным своему делу и своей родине, пензенские профсоюзы имеют большое значение в жизни нашего региона. В центре их внимания находятся занятость и условия труда, заработная плата, социальные гарантии и многие другие вопросы, которые волнуют каждого работающего человека. Мы готовы поддерживать вас во всех начинаниях и идти с вами в одном направлении», - говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев поблагодарил активистов за преданность идеям и приверженность общему делу, сообщили в пресс-центре регионального правительства. Глава региона пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, энтузиазма и вдохновения.

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«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
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31.08.2020 15:41
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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22.08.2020 11:50
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