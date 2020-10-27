В Пензе авария на ул. Рябова спровоцировала пробку на дороге

Подписчик сообщества автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» рассказал о серьезной аварии, которая произошла утром 27 октября в Пензе.

По словам очевидца, ДТП случилось на ул. Рябова недалеко от асфальтобетонного завода. Случившееся спровоцировало пробку на дороге.

«Движение от «Роснефти» никакое, пробка от «Фотона». Время - 7:45», - уточнил автор поста.

На предоставленном им видео запечатлены отечественная легковушка и иномарка, которые расположились на середине проезжей части. У обеих машин сильно пострадала передняя часть кузова. Официальной информации об обстоятельствах аварии и пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными и внимательными при совершении маневров на дороге.