В Пензе появился новый ангиографический комплекс

В пензенскую больницу №6 имени Г. А. Захарьина доставят современный высокоточный ангиографический комплекс. Для него уже готовят помещение.





Отмечается, что в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом, в больнице №6 будет открыт второй региональный сосудистый центр.

«Это будет еще одна, дополнительная специализированная площадка, которая даст возможность оказывать медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в экстренном порядке, но на более высоком уровне. В сосудистом центре будет проводиться осмотр и оценка тяжести состояния поступающих. Стабильные пациенты будут подниматься в отделения кардиологии. Тяжелым сразу будет проводиться ангиография и при необходимости хирургическое вмешательство», - отметил врач – анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Максимов.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что, в первую очередь, сюда будут поступать пациенты с острым коронарным нарушением кровоснабжения и те, кому необходимо проведение коронарографии.

В настоящее время уже три врача больницы им. Захарьина прошли обучение и повышение квалификации в Москве, в дальнейшем планируется еще обучить специалистов, которые смогут работать на современном оборудовании.

Ангиограф - устройство, имеющее рентгенологическую установку для оценки состояния сосудов (артерий, вен, капилляров, лимфатических сосудов).



