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27.10.2020г.
В Дальнем Арбеково отключат воду - адреса

В Дальнем Арбеково отключат воду - адреса

Вт, 27.10.20 09:50
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Пресс-служба ресурсоснабжающей организации сообщила об отключениях и ограничениях водоснабжения в Пензе.

Так, в связи с работами по переврезке водопроводов в строящихся домах в Дальнем Арбеково, 28 октября с 9:00 до 00:00 не будет воды по следующим адресам:

- ул. Ладожская, 79, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 114, 111, 112, 112А, 112Б, 113, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 129А, 133, 133А, 135, 139, 141, 144, 144А, 146, 147, 148, 148А, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 168;

- ул. Лядова, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ,40А,

42, 44, 46, 48, 50А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- пр-т Строителей, 37, 39, 39В, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97;

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 23;

- ул. Генерала Глазунова, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 19, 21, 23.

Также водоснабжение будет ограничено:

- в детских садах №142, 152, 130, 142, 149;

- в школах №73, 74, 67, 76, 68, 78;

- во дворце спорта «Буртасы», ФОК «Чайка», в Пензенской областной библиотеке им М.Ю. Лермонтова;

- в объектах здравоохранения: ул. Стасова, 6, ул. Лядова, 30, ул. Стасова, 7 к3, ул. Стасова, 7Б, пр-т Строителей, 37А, Ул. Ладожская, 158.

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16.10.2020 15:04
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14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
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09.09.2020 15:37
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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