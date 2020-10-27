Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем профсоюзов

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27 октября председатель Законодательного Собрания поздравил жителей региона с Днем профсоюзов Пензенской области.
Он отметил, что на сегодняшний день в регионе действует 18 таких организаций, в которых состоят 130 тысяч человек.
«Вы представляете мощную общественную силу, которая способствует экономической, социальной и политической стабильности», - подчеркнул он.
По словам Валерия Лидина, профсоюзное движение защищает прав и интересы тружеников, реализует принципы социального партнерства и осуществляет конструктивное взаимодействие с работодателями, органами власти и трудовыми коллективами.
Парламентарий желала все причастным к празднику новых трудовых свершений, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.