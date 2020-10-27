В Пензенской области за сутки Covid-19 заразились более 170 человек

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По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области по состоянию на 27 октября диагноз Covid-19 подтвердился еще у 171 человека.
С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 14 583 случая заражения коронавирусом. 10 594 пациентов вылечились, 174 скончались.
Всего по России выявлено 1 547 774 случая заражения, прирост за сутки составил 16 550 заболевших.
Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 29 октября. Пензенцев по-прежнему просят не пренебрегать правилами профилактики для того, чтобы снизить риски заражения.