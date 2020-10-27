В России сделали ношение масок обязательным и запретили ночную работу кафе

Так, теперь всем россиянам предписано обязательно носить защитные маски в общественных местах, транспорте, в лифтах и на парковках. Также в транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах», - сообщается в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.



Документ вступает в силу с 28 октября. Кроме того, ведомство запретило зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23:00 до 06:00, передают РИА Новости.