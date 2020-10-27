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27.10.2020г.
Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком

Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком

Вт, 27.10.20 12:12
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Беды, обрушившиеся на пензенскую женскую мини-футбольную команду «Лагуна-УОР» в концовке предыдущего сезона, словно по инерции, перенеслись и на стартовый отрезок текущего. По крайней мере, если рассматривать его через призму чемпионата страны, абстрагируясь от кубковых баталий.

Август 2020 года для мини-футболисток «Лагуны» оказался роковым. Поначалу пензенская команда впервые за последние 15 лет осталась без медалей чемпионата страны. А на исходе лета не смогла защитить завоеванный годом ранее титул обладателя Кубка России. В решающем поединке мини-футболистки «Лагуны» пропустили от своих оппоненток из питерской «Авроры» три безответных мяча.

Сейчас, когда страсти вокруг решающих матчей чемпионата и Кубка поутихли, уступив место новым переживаниям, президент пензенского клуба Виталий Антонов достаточно резок при оценке итогов последнего сезона:

«Можно ссылаться на длительный перерыв из-за пандемии. Но я этого делать не буду по той причине, что все команды оказались в одинаковых условиях. Можно вспоминать, как мы громили всех в регулярке и далее, вплоть до полуфинала чемпионата страны и «Финала четырех» Кубка, рассуждая о том, что весной мы точно всех бы «надрали». Но я этого делать не буду на основании того, что команда, перед которой стоит задача побеждать в каждом турнире, должна быть готовой к этому в любой момент. В данном случае мы в нужный момент оказались не готовы. В большей степени, пожалуй, психологически. И если абстрагироваться от всех соплей по поводу вынужденной многомесячной паузы и невезения в каких-то моментах решающих матчей, то можно сказать просто — задачи не выполнены, сезон провален», - отмечает он.

А для работы над ошибками времени далось в обрез. 30 августа был сыгран последний матч Кубка России, венчавший сезон 2019 — 2020 гг. А уже 18 сентября были проведены первые матчи нового сезона.

Стартовала в новом чемпионате «Лагуна» так же неважнецки, как и завершала предыдущий, набрав лишь одно очко в первых четырех поединках. Составителям календаря было угодно так, чтобы в этих поединках мини-футболистки пензенской команды встретились именно с обидчицами на финише последнего чемпионата из столичного «МосПолитеха» и нижегородской «Норманочки». Упорнейшая борьба во всех матчах, прошедших на площадках соперниц, желаемого результата игрокам «Лагуны» не принесла — лишь одна ничья при трех поражениях с разницей в один мяч. Особенно огорчительным выглядит проигрыш «МосПолитеху» в первом матче. Незадолго до перерыва пензенские мини-футболистки вели с разницей в два мяча, но на последней минуте первого тайма позволили соперницам не только сократить разрыв в счете, но и сравнять его. А после перерыва поймавшие кураж москвички сумели вырвать победу.

«Эти поражения явились следствием наших августовских неудач, — считает Виталий Антонов. — Опять-таки, первопричины следует искать в области психологии. Хотелось отыграться за те неудачи, возможно, где-то девчонки и «перегорели». К тому же, на матчи с «МосПолитехом» и «Норманочкой» наложилась и проблема с вратарской линией. Оба голкипера были травмированы в кубковых матчах, с которых начался новый сезон. Светлану Роговскую к началу чемпионата восстановить не успели, и вся нагрузка легла на Наталью Навозову. Она перспективный игрок, с ней мы связываем надежды. Но ей недостает опыта противостояний с элитными командами. Со временем он, конечно, придет, но пока играть роль основного голкипера она не совсем готова».

В розыгрыше Кубка, не в пример чемпионату, старт пензенской команды оказался более удачным. На первом этапе в своей группе «Лагуна» заняла первое место. При этом мини-футболистки пензенской команды обошли, помимо прочих, не абы кого, а питерскую «Аврору», в последнем сезоне ставшую и победителем чемпионата, и обладателем Кубка.

Стартовые неудачи чемпионата были прерваны поездкой в Орел, где «Лагуна» в третьем туре одержала две победы над командой «ОрелГУ-КПРФ». Эти поединки ознаменовались появлением в рядах пензенского клуба двух украинских легионерок, которые из-за карантинных мер не смогли принять участие как в кубковых матчах, так и в поединках первых двух туров чемпионата. Стоит заметить, что в свое время другие игроки из Украины являлись весьма сильным звеном пензенской команды, и именно при их наличии было отмечено последнее чемпионство «Лагуны».

«Мы тщательно изучили российский рынок игроков, что и заставило нас обратить внимание за его пределы, — поясняет особенности трансферной политики Виталий Антонов. — Ведь все сильнейшие российские игроки сейчас при деле, и отыскать кого-то еще практически невозможно. А этих украинок мы видели в деле в еврокубковых матчах, и могу сказать, что они могут не только добавить конкуренции, но и реально усилить игру команды в ближайшее время».

В Орле Анна Шульга, на бомбардирские качества которой рассчитывают руководители пензенского клуба, забитыми мячами отметиться не смогла. Все-таки не хватает где-то сыгранности и адаптации к российским реалиям. А вот голкипер Виктория Кислова оказалась на высоте, не пропустив ни одного мяча. Впрочем, при всем уважении к орловской команде, относить ее к главным конкурентам вряд ли приходится. И главные матчи у «Лагуны» с ее легионерками - впереди.

А задачи у пензенской команды неизменны. И они привычно звучат из уст Виталия Антонова: «Нашей целью является победа и в чемпионате, и в Кубке»

Сергей Зимин

Источник фотографии: Фото пресс-службы клуба "Лагуна-УОР", скриншот с сайта правительства Пензенской области - http://pnzreg.ru/news/sport/162199/
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21.10.2020 15:22
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16.10.2020 15:04
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14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
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23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
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Историческое здание в центре Пензы оказалось пристанищем бродяг
31.08.2020 15:41
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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22.08.2020 11:50
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21.08.2020 05:25
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