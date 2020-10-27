В Пензе в домах на пяти улицах отключили воду

27 октября пресс-служба ресурсоснабжающей организации сообщила об отключениях водоснабжения в Пензе.

Так, в связи с аварией на сетях воды не будет по следующим адресам:

- пр-т. Строителей, 32;

- ул. Ладожская, 3, 5, 11, 13;

- ул. Ульяновская, 2, 4, 10, 12, 16;

- ул. Пушкина, 9, 17;

- ул. Плеханова, 6, 10, 12, 16.

Подачу ресурса восстановят по завершении ремонта.

Напомним, в Пензе 28 октября на целый день отключат воду в микрорайоне Дальнее Арбеково.