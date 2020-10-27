В Пензе в домах на пяти улицах отключили воду

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27 октября пресс-служба ресурсоснабжающей организации сообщила об отключениях водоснабжения в Пензе.
Так, в связи с аварией на сетях воды не будет по следующим адресам:
- пр-т. Строителей, 32;
- ул. Ладожская, 3, 5, 11, 13;
- ул. Ульяновская, 2, 4, 10, 12, 16;
- ул. Пушкина, 9, 17;
- ул. Плеханова, 6, 10, 12, 16.
Подачу ресурса восстановят по завершении ремонта.
Напомним, в Пензе 28 октября на целый день отключат воду в микрорайоне Дальнее Арбеково.