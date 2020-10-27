Количество устойчивых к антибиотикам бактерий может вырасти

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев заявил, что усиленное потребление антибиотиков из-за коронаврируса может привести к росту числа устойчивых к лекарствам бактерий, сообщают «Известия» .

«По некоторым данным, после пандемии резистентных бактерий станет в три-четыре раза больше, кто-то говорит, что их число возрастет на 50%. Это еще предстоит подсчитать и проанализировать», - заявил ученый.

По его словам, бесконтрольное применение антибиотиков и антисептиков в период пандемии обойдется человечеству очень дорого: уже в ближайшее время ожидается значительный прирост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.

Сергей Яковлев считает, что применение антибиотиков во время пандемии достигло катастрофических масштабов. Их назначают в 90% случаев, хотя реально эти препараты нужны лишь 10% пациентов, у которых развиваются бактериальные осложнения.