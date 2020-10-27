Иван Белозерцев ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции в ТАСС

28 октября в 9:30 в ТАСС пройдет онлайн-пресс-конференция (0+), где губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подведет промежуточные итоги реализации региональных программ.

Как пояснили в пресс-центре правительства, речь пойдет о развитии инвестиционной и туристической привлекательности региона, а также о реализации программ развития экспорта, системы образования и дорожной инфраструктуры в Пензенской области.

В мероприятии примут участие представители СМИ. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.