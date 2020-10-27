В Пензе обманутым дольщикам выплатили пособия за сентябрь

В октябре еще шесть граждан получили выплаты за сентябрь на общую сумму 43 тысячи рублей. Такая мера поддержи предусмотрена законом Пензенской области о помощи пострадавшим от действий (бездействий) застройщиков.

Выплаты производятся дольщикам, которые направили на строительство жилья средства материнского капитала или оплатили его за счет ипотеки.

По мере того, как достраиваются проблемные дома, уменьшается число получателей денежной помощи. Так, из 20 семей, подавших заявление на такие пособия, 14 уже въехали в свое жилье. За два года действия закона из казны региона на эти цели было направлено 2 млн 614,8 тысяч рублей.