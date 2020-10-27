Житель Костромы отправится за решетку за убийство пензенца

Так, осужденный в 2018 году гостил у родственницы в Камешкирском районе. Вечером 15 октября он приехал на вокзал станции «Пенза-1», где ждал поезд. Зайдя в одно из ближайших кафе, он познакомился с потерпевшим.

Пообщавшись, костромич предложил проводить мужчину домой, так как он был пьян. По пути они поссорились из-за того, что костромич начал критиковать образ жизни потерпевшего. Перепалка переросла в драку, в ходе которой убийца нанес пензенцу не менее 18 ударов ножом по телу, голове, рукам и ногам. От полученных травм мужчина умер на месте.

После убийства злоумышленник уехал в Нижний Новгород. Благодаря действия правоохранителей его удалось задержать в Костроме. Вины в содеянном он не признал. Суд назначил костромичу девять лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.