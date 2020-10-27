В Пензе проверят готовность хоккейных площадок к зиме

27 октября на совещании в мэрии Пензы глава городской администрации Андрей Лузгин поручил проверить готовность хоккейных площадок к предстоящей зиме.

«До начала сезона надо проверить их состояние, в случае необходимости восстановить целостность бортов, сеток ограждений, убрать сухостой, подготовить коробки под заливку льда», - призвал мэр.

По данным городского спорткомитета, в Пензе функционирует 41 хоккейная площадка. 10 коробок расположены на территории школ, 13 состоят на балансе департамента ЖКХ и еще 18 принадлежат ТСЖ. 32 из общего количества планируют залить для игры в хоккей и катания на коньках, а остальные - задействовать для футбола на снегу.

Кроме этих, в городе оборудуют еще две ледовые площадки: перед стадионом Пензенского государственного аграрного университета и на стадионе «Локомотив», сообщает пресс-служба городской администрации.