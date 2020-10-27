Корпус больницы на ул. Гагарина в Пензе переоборудуют под «красную зону»

В Пензе в корпусе городской больницы на ул. Гагарина разворачиваются дополнительные койки для среднетяжелых и тяжелых больных коронавирусом. 27 октября губернатор Иван Белозерцев проверил, как проходит подготовка стационара медучреждения к работе в режиме «красной зоны».

Здесь планируют установить 222 койки, в том числе 12 реанимационных. Системами обеспечения кислородом здесь оснастят 230 точек. Как уточнили в пресс-центре облправительства, на эти цели из регионального бюджета направят около 10 млн рублей

На данный момент уже уложены внутренние магистрали снабжения кислородом, обустраиваются площадки и прокладывается трубопровод. Работы планируют завершить в течение 7-10 дней.

Также Иван Белозерцев поручил ускорить ремонт аппарата КТ.

«Разберитесь, какая ситуация, какая поломка, кто из техников уже приезжал, почему так долго проходит ремонт. Сейчас дело не в деньгах. Мы их отдадим сразу в необходимом объеме», - заявил губернатор.

Кроме того, глава региона распорядился проверить состояние лифтов больницах Пензы.