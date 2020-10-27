Капитальный ремонт детской облбольницы планируют завершить до конца года

27 октября губернатор Иван Белозерцев посетил стройплощадку по реконструкции корпусов детской областной больницы им. Н.Ф. Филатова в Пензе.

На сегодняшний день завершается капремонт акушерского корпуса с оборудованием теплого перехода. В главном корпусе работы уже завершены, здесь разместится хирургия и расширенное отделение функциональной диагностики. Сдача объекта запланирована на конец года.

Сегодня медучреждение уже принимает маленьких пациентов. Главврач Максим Баженов рассказал, что в больнице проводится полный спектр необходимых исследований, идет поставка нового высокотехнологичного оборудования, отделения готовы к оказанию помощи, в том числе и плановым больным.

«Мы можем дополнительно увеличить плановую госпитализацию на 50%. Безопасность детей в плановых отделениях строго соблюдается, все противоэпидемические меры, включая изоляцию и дистанцирование, обеспечены, есть необходимые условия для пребывания мам и детей. Дети с инфекционными заболеваниями изолированы от всех остальных», - пояснил он.

«Это правильно. Чтобы не затягивать имеющуюся проблему со здоровьем у ребенка, если показана плановая госпитализация, ее нужно проводить», - отметил губернатор.

Работы в детской областной больнице стартовали в 2019 году. В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России, на ее ремонт было направлено более 576 млн рублей, в том числе 530 млн - из федерального бюджета.

Ранее губернатор проверил, как идет переоборудование одного из корпусов городской больницы на ул. Гагарина под «красную зону».