В ДТП на Шуисте иномарка «прилегла» на бок посередине дороги – видео

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Днем 27 октября в Пензе на ул. Светлая в микрорайоне Шуист произошла жесткая авария с участием двух иномарок.
О происшествии сообщили подписчики группы «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте». Очевидцы предоставили фото и видео происшествия.
На кадрах видно, что у одной из машин сильно помята передняя часть кузова, а другая и вовсе перевернулась на бок. Легковушки заняли проезжую часть, что может спровоцировать пробку. Официальной информации о случившемся и пострадавших пока нет.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными и внимательными при совершении маневров и не превышать скоростной режим.