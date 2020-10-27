В ДТП на Шуисте иномарка «прилегла» на бок посередине дороги – видео

Днем 27 октября в Пензе на ул. Светлая в микрорайоне Шуист произошла жесткая авария с участием двух иномарок.

О происшествии сообщили подписчики группы «Сова Пенза Авто» соцсети «ВКонтакте». Очевидцы предоставили фото и видео происшествия.

На кадрах видно, что у одной из машин сильно помята передняя часть кузова, а другая и вовсе перевернулась на бок. Легковушки заняли проезжую часть, что может спровоцировать пробку. Официальной информации о случившемся и пострадавших пока нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными и внимательными при совершении маневров и не превышать скоростной режим.