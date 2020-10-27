Путин предложил выплачивать 100% больничного родителям маленьких детей

Президент России Владимир Путин предложил приравнять сумму больничного к 100% среднего заработка для граждан с детьми до 7 лет, сообщает Вести.ru.

Глава государства поставил кабмину задачу найти источник финансирования этих выплат. Доклад от правительства по анализу этого предложения президента должен быть представлен Путину до 1 декабря 2020 года, отмечает РИА Новости.

Также президент внес предложение о дополнительной соцподдержке детей, чьи родители не платят алименты. При этом ответственность для нерадивых родителей сохраняется в полном объеме или частично. Срок выполнения этого поручения намечен на 1 августа 2021 года.