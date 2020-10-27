Общая сумма взяток в Пензенской области составила почти 10 млн рублей

Пресс-служба прокуратуры Пензенской области рассказала о коррупции в регионе за прошедшие девять месяцев 2020 года.

Так, сотрудниками ведомства было выявлено 105 преступлений коррупционной направленности. В их числе – 43 мошенничества, 9 коммерческих подкупов, 6 присвоений и растрат, 4 служебных подлога и других. Больше всего подобных преступлений оказалось совершено в сфере ЖКХ и распределения и расходования бюджета.

«Выявлено 23 факта получения взяток должностными лицами по статье, общая сумма которых составила 9 млн 211 тыс. рублей (средняя сумма полученной взятки – более 400 тыс. рублей), 15 фактов дачи взяток на общую сумму 474 тыс. рублей (средняя сумма переданной взятки – 31,6 тыс. рублей), 4 факта посредничества во взяточничестве на общую сумму 8 млн 501 тыс. рублей (средняя сумма – 2 125 тыс. рублей), 8 фактов мелкого взяточничества на общую сумму 31 тыс. рублей (средняя сумма 3,9 тыс. рублей)», - сообщили в ведомстве.

Также к уголовной ответственности за коррупционные преступления по оконченным делам привлечены 7 сотрудников правоохранительных органов. Причиненный области ущерб из-за таких преступлений составил 45,5 млн рублей.