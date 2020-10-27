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27.10.2020г.
В Пензе за сутки больше 120 человек заразились коронавирусом

В Пензе за сутки больше 120 человек заразились коронавирусом

Вт, 27.10.20 14:40
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Оперштаб обнародовал актуальные данные о распространении коронавирусной инфекции на территории Пензенской области на 27 октября.

Так, за прошедшие сутки Covid-19 заразился еще 171 житель региона, в том числе - 11 детей.

Больше всего случаев выявлены на территории Пензы – 121 заболевший. Следом идет Пензенский район, где инфицировались 17 человек, а замыкает тройку лидеров антирейтинга Бессоновский район, где получили 13 положительных проб. На Заречный и Тамалинский район приходится по 5 зараженных, на Шемышейский – 3.В Сердобском, Лунинском и Кузнецком районах заболели по два жителя, в Городищенском – один.

Таким образом, за все время пандемии в регионе выявили 14583 зараженного.

Напомним, режим повышенной готовности в области продлен до 29 октября. Жители обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной.

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27.10.2020 12:12
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21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
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07.09.2020 14:00
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31.08.2020 15:41
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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