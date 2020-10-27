В Пензе за сутки больше 120 человек заразились коронавирусом

Оперштаб обнародовал актуальные данные о распространении коронавирусной инфекции на территории Пензенской области на 27 октября.

Так, за прошедшие сутки Covid-19 заразился еще 171 житель региона, в том числе - 11 детей.

Больше всего случаев выявлены на территории Пензы – 121 заболевший. Следом идет Пензенский район, где инфицировались 17 человек, а замыкает тройку лидеров антирейтинга Бессоновский район, где получили 13 положительных проб. На Заречный и Тамалинский район приходится по 5 зараженных, на Шемышейский – 3.В Сердобском, Лунинском и Кузнецком районах заболели по два жителя, в Городищенском – один.

Таким образом, за все время пандемии в регионе выявили 14583 зараженного.

Напомним, режим повышенной готовности в области продлен до 29 октября. Жители обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной.