Почти 34% пензенцев сделали прививки от гриппа

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Пресс-служба Роспотребнадзова по Пензенской области рассказала, сколько жителей региона уже сделали прививки от гриппа.
Согласно данным на 25 октября на территории региона уже вакцинировались 310392 взрослых и 108450 детей, что в сумме составляет 33,5% от всего населения.
Напомним, в 2020 году в медучреждения поступило 812900 доз препарата от гриппа. Из них уже использованы 83,83%.
По данным ведомства, на сегодняшний день пороговый уровень заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 176%. Больше всего заболевших в Кузнецке, Нижнеломовском и Каменском районах.