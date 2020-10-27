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27.10.2020г.
Абоненты Tele2 чаще пользуются промокодами в программе «Больше»

Абоненты Tele2 чаще пользуются промокодами в программе «Больше»

Вт, 27.10.20 15:15
Просмотров: 303

Tele2 проанализировала активность абонентов в программе лояльности «Больше». Чаще всего пользователи предпочитают предложения онлайн-кинотеатров, образовательных сервисов, доставок готовой еды и продуктов.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. В 2017 году оператор запустил программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.

Так, за 9 месяцев 2020 года количество активаций промокодов на скидки и акции выросло на 32% год к году. Наиболее активно программой лояльности пользуются абоненты столичного региона. Они совершают более 20% активаций.

Самыми популярными стали предложения онлайн-кинотеатров, образовательных сервисов, доставки готовой еды, продуктов. Это связано с периодом самоизоляции и других ограничений, препятствующих распространению коронавирусной инфекции.

Также абоненты используют категорию «Подарки», где могут получить бесплатно украшения от различных ювелирных магазинов, аудиокниги или скидку на доставку цветов. В честь трехлетия работы программы лояльности абонентам доступны дополнительные бонусы: подписка на онлайн-кинотеатр Wink, пять электронных книг от «ЛитРес», а также изготовление фотоальбома со снимками.

В категории «Развлечения» клиентам доступны специальные предложения от онлайн-кинотеатров Wink, Megogo, Amediateka и других. Также раздел полезен для любителей компьютерных игр. Абоненты оператора могут получить на платформе Cyberhero бесплатный месяц игры в ладдере (рейтинговая система, где каждому игроку присваивается определенное количество очков) с призовым фондом 100 000 рублей, а также три билета на любые турниры с призовым фондом от 5000 рублей.

В рамках программы лояльности «Больше» клиенты могут воспользоваться предложениями от ресторанов и супермаркетов, а также получить специальные бонусы от онлайн-библиотек и школ дистанционного изучения иностранных языков. Участникам программы лояльности доступны скидки и акции популярных магазинов re:Store, ASOS, «М.Видео», «Спортмастер», «Дочки-Сыночки», OBI, Nike, Stradivarius, «Кенгуру» и многих других.

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27.10.2020 12:12
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21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
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16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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