print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +3
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+3 оС
17:22
27.10.2020г.
Пензенцы узнали, как раскрутить аккаунт в Instagram

Пензенцы узнали, как раскрутить аккаунт в Instagram

Вт, 27.10.20 15:39
Просмотров: 324
В Пензе 27 октября состоялся семинар «Лекарство для бизнеса: старт и развитие бизнеса в Instagram». Его провел предприниматель, маркетолог, специалист по развитию интернет-проектов Александр Евграфов.

На мероприятии пензенцы смогли узнать, как оформить свою страницу в этой популярной соцсети, создать бизнес-аккаунт, привлечь подписчиков с помощью контента и «шапки» профиля. Кроме того, Александр Евграфов подробно объяснил, как расположить под постом хэштеги, чтобы они не «мозолили» глаза, но в то же время работали.

Участники активно задавали вопросы, узнавая, как находить в Сети конкурентов и размещать посты, которые будут находиться в топе.

Спикер указал на основные ошибки, которые чаще всего совершают начинающие предприниматели, которые продают свои услуги или товар через соцсети.

«Не нужно использовать накрутку подписчиков, сейчас Instagram активно борется с этим. Следите за тем, чтобы аудитория была именно ваша, запрашивайте статистику по аккаунту, чтобы понимать, какие посты наиболее актуальны для вашей аудитории. При размещении рекламы у какого-либо блогера нужно выяснить, как он взаимодействует с аудиторией, написать текст и прикрепить фото, которые соответствуют его стилю, либо попросить его самого написать текст и сделать фото в своей тематике. Это может быть реклама в Stories либо на стене его аккаунта. Есть еще такой ход - закрывать свой аккаунт, когда заказали рекламу у блогера. Здесь надо понимать, что у вас в аккаунте должно быть все хорошо, чтобы пользователи, которые на вас подписались благодаря блогеру, остались и смотрели ваши посты», - рассказал он участникам.

Помимо основ раскрутки страницы, Александр Евграфов объяснил, как найти «вовлеченных покупателей», поймать «горячие комментарии», настроить таргетинг, заслужить доверие аудитории и прочее. Кроме того, спикер назвал конкретные сервисы для раскрутки своего аккаунта.

Он отметил, что в основном тренинг предназначен для предпринимателей, которые только приходят в социальные сети.

«Они приходят для того, чтобы найти новую аудиторию и предложить ей свой товар. Я стараюсь им в этом помочь, рассказываю про те инструменты, которыми они могут пользоваться без привлечения сотрудников», - добавил Александр Евграфов.

Участница тренинга Неля Голякова отметила, что она - как раз одна из тех, кто никогда не пользовался соцсетями.

«Я занимаюсь внутренним туризмом и люблю живое общение. Меня нет ни в одной из соцсетей. В основном, моя реклама – «сарафанное радио». Но сейчас я поняла, что наступило время цифровых технологий, что без Instagram меня буквально нет. Для меня этот тренинг был очень важен, я его ждала. Я думаю, что теперь у меня получится раскрутиться в этой соцсети. У Александра Евграфова был очень структурированный материал без воды. Он дал мне реперные точки. Спикер рассказал обо всех изюминках, разложил все по полочкам», - поделилась предпринимательница.

Помимо новичков, освежить знания пришли и опытные SMM-специалисты. Участница тренинга Олеся Абакина считает, что на таких мероприятиях предприниматели понимают - работать в соцсетях самостоятельно или нанять профессионала.

«В принципе, на тренинге была очень емкая, но в то же время объемная информация, которую человек легко может использовать по назначению. Я, в основном, освежила уже имеющуюся у меня информацию. Однако стоит отметить, что любой семинар полезен всем, как новичкам, так и профессионалам», - сказала она.

По итогу семинара Александр Евграфов провел индивидуальные консультации для каждого участника.

«В основном, вопросы касались того, с чего предпринимателю начать вести свою страничку. Потому что сейчас у людей основная проблема – сомнение. Да, некоторым совершенно не нужны социальные сети, им нужно смотреть в другую сторону. Instagram – это инструмент, но кому-то он подходит, а кому-то нет», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что всем бизнесменам, которые только начинают раскручивать свой аккаунт в соцсетях, необходимо следить за теми, кто это уже сделал. Он считает, что на начальных этапах не стоит придумывать что-то свое, необходимо просто работать на аудиторию.

Напомним, организатором мероприятия выступил Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона. Тренинг провели в рамках реализации на территории области нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом.

Читайте также:
Анна Попова назвала условия окончания масочного режима
16:25
«Дамате» поможет детям сотрудников поступить в пензенский вуз
16:04
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком
27.10.2020 12:12
Зачем мужчины красят ногти и насколько это популярно в Пензе
21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
Что означает кентавр в центре Пензы и как его создатели относятся к критике
04.09.2020 11:47
Историческое здание в центре Пензы оказалось пристанищем бродяг
31.08.2020 15:41
Пензенские «зенитовцы» и каменские «дорожники» - в борьбе за футбольное флагманство
26.08.2020 16:33
Бездомные сестры. Когда оказавшиеся на улице из-за строительства моста пензячки обретут жилье
24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
Почему из пензенских аптек исчезли градусники?
22.08.2020 11:50
Такие разные «Лагуны-УОР»
21.08.2020 05:25
Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком
27.10.2020 12:12
Зачем мужчины красят ногти и насколько это популярно в Пензе
21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
Что означает кентавр в центре Пензы и как его создатели относятся к критике
04.09.2020 11:47
Историческое здание в центре Пензы оказалось пристанищем бродяг
31.08.2020 15:41
Пензенские «зенитовцы» и каменские «дорожники» - в борьбе за футбольное флагманство
26.08.2020 16:33
Бездомные сестры. Когда оказавшиеся на улице из-за строительства моста пензячки обретут жилье
24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
Почему из пензенских аптек исчезли градусники?
22.08.2020 11:50
Такие разные «Лагуны-УОР»
21.08.2020 05:25

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс