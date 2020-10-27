Пензенцы узнали, как раскрутить аккаунт в Instagram

В Пензе 27 октября состоялся семинар «Лекарство для бизнеса: старт и развитие бизнеса в Instagram». Его провел предприниматель, маркетолог, специалист по развитию интернет-проектов Александр Евграфов.

На мероприятии пензенцы смогли узнать, как оформить свою страницу в этой популярной соцсети, создать бизнес-аккаунт, привлечь подписчиков с помощью контента и «шапки» профиля. Кроме того, Александр Евграфов подробно объяснил, как расположить под постом хэштеги, чтобы они не «мозолили» глаза, но в то же время работали.

Участники активно задавали вопросы, узнавая, как находить в Сети конкурентов и размещать посты, которые будут находиться в топе.

Спикер указал на основные ошибки, которые чаще всего совершают начинающие предприниматели, которые продают свои услуги или товар через соцсети.

«Не нужно использовать накрутку подписчиков, сейчас Instagram активно борется с этим. Следите за тем, чтобы аудитория была именно ваша, запрашивайте статистику по аккаунту, чтобы понимать, какие посты наиболее актуальны для вашей аудитории. При размещении рекламы у какого-либо блогера нужно выяснить, как он взаимодействует с аудиторией, написать текст и прикрепить фото, которые соответствуют его стилю, либо попросить его самого написать текст и сделать фото в своей тематике. Это может быть реклама в Stories либо на стене его аккаунта. Есть еще такой ход - закрывать свой аккаунт, когда заказали рекламу у блогера. Здесь надо понимать, что у вас в аккаунте должно быть все хорошо, чтобы пользователи, которые на вас подписались благодаря блогеру, остались и смотрели ваши посты», - рассказал он участникам.

Помимо основ раскрутки страницы, Александр Евграфов объяснил, как найти «вовлеченных покупателей», поймать «горячие комментарии», настроить таргетинг, заслужить доверие аудитории и прочее. Кроме того, спикер назвал конкретные сервисы для раскрутки своего аккаунта.

Он отметил, что в основном тренинг предназначен для предпринимателей, которые только приходят в социальные сети.

«Они приходят для того, чтобы найти новую аудиторию и предложить ей свой товар. Я стараюсь им в этом помочь, рассказываю про те инструменты, которыми они могут пользоваться без привлечения сотрудников», - добавил Александр Евграфов.

Участница тренинга Неля Голякова отметила, что она - как раз одна из тех, кто никогда не пользовался соцсетями.

«Я занимаюсь внутренним туризмом и люблю живое общение. Меня нет ни в одной из соцсетей. В основном, моя реклама – «сарафанное радио». Но сейчас я поняла, что наступило время цифровых технологий, что без Instagram меня буквально нет. Для меня этот тренинг был очень важен, я его ждала. Я думаю, что теперь у меня получится раскрутиться в этой соцсети. У Александра Евграфова был очень структурированный материал без воды. Он дал мне реперные точки. Спикер рассказал обо всех изюминках, разложил все по полочкам», - поделилась предпринимательница.

Помимо новичков, освежить знания пришли и опытные SMM-специалисты. Участница тренинга Олеся Абакина считает, что на таких мероприятиях предприниматели понимают - работать в соцсетях самостоятельно или нанять профессионала.

«В принципе, на тренинге была очень емкая, но в то же время объемная информация, которую человек легко может использовать по назначению. Я, в основном, освежила уже имеющуюся у меня информацию. Однако стоит отметить, что любой семинар полезен всем, как новичкам, так и профессионалам», - сказала она.

По итогу семинара Александр Евграфов провел индивидуальные консультации для каждого участника.

«В основном, вопросы касались того, с чего предпринимателю начать вести свою страничку. Потому что сейчас у людей основная проблема – сомнение. Да, некоторым совершенно не нужны социальные сети, им нужно смотреть в другую сторону. Instagram – это инструмент, но кому-то он подходит, а кому-то нет», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что всем бизнесменам, которые только начинают раскручивать свой аккаунт в соцсетях, необходимо следить за теми, кто это уже сделал. Он считает, что на начальных этапах не стоит придумывать что-то свое, необходимо просто работать на аудиторию.

Напомним, организатором мероприятия выступил Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона. Тренинг провели в рамках реализации на территории области нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом.