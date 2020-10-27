Пензячка разыскивает хозяина породистого пса

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27 октября в редакцию информагенства «Пенза-Пресс» обратилась жительница областного центра и рассказала, что нашла породистую собаку.
По словам женщины, пес похож на французского бульдога. Кобель был обнаружен в районе Южной поляны. На предоставленном фото изображена небольшая собака, черная с белыми пятнами на груди и передних лапах.
«Вернем хозяину или отдадим в добрые руки», - добавила пензячка.
Узнать, как обратиться к нашедшему животное можно ЗДЕСЬ.