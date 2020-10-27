Общероссийский народный фронт обеспокоен качеством новой дороги на Каракозова

Представители Общероссийского народного фронта озаботились состоянием автомагистралей, на которых недавно был проведен ремонт. К сожалению, не везде удалось сохранить асфальтовое покрытие.

Там даже знак «Ограничение скорости» ставить не надо. Подъезжая к участку дороги на Каракозова, автомобилисты заранее притормаживают. Еще недавно водители ездили там, не испытывая никаких проблем. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом Российской Федерации, асфальтовое покрытие на Каракозова капитально отремонтировали, а для пешеходов обустроили тротуар.

«Неожиданно, как у нас обычно бывает, грянул гром и ресурсоснабжающим организациям захотелось провести тут капитальный ремонт. После него положили асфальт на проезжей части. Дело в том, что он в своем первозданном виде продержался два-три дня. После этого он начал проваливаться», - рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Пензенской области Сергей Мельников.

Если автомобилисты с трудностями, но могут преодолеть такой путь, то вот пешеходам пройти практически невозможно. Ни асфальта, ни бордюрного камня там снова нет. Рабочие, видимо, так спешили на другой объект, что даже барьеры бросили. И это далеко не единичный пример, говорят активисты, когда ресурсоснабжающие организации после себя оставляют все в таком неприглядном виде. На улице Чкалова после ремонта вместо тротуара лежит песок.

А ведь Чкалова была капитально отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» всего год назад. Теперь на сером асфальте чернеют неровные заплатки и трещины, которые могут превратиться в выбоины. Во избежание подобных ситуаций, представители Общероссийского народного фронта вносят следующее предложение.

«Чтобы участки, которые будут отремонтированы ресурсниками после их вмешательства, они ложись на обслуживание именно к ним. Дальнейшее проседание, изменения потребительских качеств этого участка дороги от основного полотна, они будут устраняться в течение всего гарантийного срока не за счет тех, кто ее делал, а за счет ресурсоснабжающей организации», - предложил активист Общероссийского народного фронта Вадим Матюшин.

Письмо с данной инициативой активисты ОНФ уже направили в региональный проектный офис нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.