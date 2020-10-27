Пензенский «Дизель» обыграл «Ижсталь» и прервал серию поражений

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Однако сломить напор «желто-синих» им не удалось. Новичок пензенской команды Александр Тимирев быстро показал, почему с ним подписали контракт. На двенадцатой минуте он убежал один на один с голкипером и уверенно переиграл его. До перерыва Александр Агапов еще раз огорчил хозяев. Во втором периоде пензенцы забросили еще дважды. Отличились Максим Колмыков и Дмитрий Арсенюк. Одну шайбу наши соперники отыграли, но на этом их голевые подвиги закончились.
Следующий поединок (0+) «Дизель» проведет в среду против альметьевского «Нефтяника», сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.