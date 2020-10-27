print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +3
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+3 оС
17:22
27.10.2020г.
«Дамате» поможет детям сотрудников поступить в пензенский вуз

«Дамате» поможет детям сотрудников поступить в пензенский вуз

Вт, 27.10.20 16:04
Просмотров: 243

Группа компаний «Дамате» запустила программу, благодаря которой дети сотрудников компании смогут подготовиться к ЕГЭ в рамках образовательного проекта «Академия «Дамате» в Пензенской области.

В программе могут принять участие 11 классов, которые готовятся к поступлению в вуз-партнер компании Пензенский государственный аграрный университет. Курсы стартовали в середине октября и продлятся до мая 2021 года. Программа подготовки разработана специально для абитуриентов, планирующих связать свою жизнь с сельским хозяйством, и позволяет гарантировать высокие результаты при сдаче экзаменов.

Для участия в программе родители абитуриента должны заполнить анкету и отправить по электронному адресу personal_UK@acdamate.com.

Занятия смогут посещать дети даже из отдаленных районов Пензенской области, так как они проходят онлайн. Курсы ведут преподаватели Пензенского аграрного университета. Будущих студентов подготовят к экзаменам по русскому языку, математике, биологии, обществознанию и физике. Занятия проводятся по воскресеньям по 1,5 часа.

«Цель проекта «Академия «Дамате» — создание равных условий для обучения детей наших сотрудников. Мы видим, как тяжело ребятам из сельской местности поступить в высшие учебные заведения. Сказывается, прежде всего, удаленность от места проживания, а в данный момент ситуацию осложняет пандемия. В этом году в Пензенский государственный аграрный университет поступило рекордное количество детей из Нижнеломовского района, где работает большинство наших сотрудников. Это свидетельствует о росте заинтересованности абитуриентов в поступлении в аграрные вузы и в перспективах профессионального роста на родной земле. В этом году запущена пилотная группа по подготовке к ЕГЭ и, если опыт будет положительным, мы масштабируем его на другие университеты и регионы присутствия компании», - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Полина Коннова,

Курс по подготовке к ЕГЭ — это первая ступень на пути сопровождения детей сотрудников компании от школы до трудоустройства. Поступившим ребятам «Дамате» предоставит возможность прохождения производственной практики и написания диплома на примере производственных объектов, а лучшим выпускникам предложит места для работы по выбранному направлению.

Источник фотографии: фото предоставлено ГК "Дамате"
Читайте также:
Курс доллара медленно пополз вверх
16:42
Анна Попова назвала условия окончания масочного режима
16:25
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком
27.10.2020 12:12
Зачем мужчины красят ногти и насколько это популярно в Пензе
21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
Что означает кентавр в центре Пензы и как его создатели относятся к критике
04.09.2020 11:47
Историческое здание в центре Пензы оказалось пристанищем бродяг
31.08.2020 15:41
Пензенские «зенитовцы» и каменские «дорожники» - в борьбе за футбольное флагманство
26.08.2020 16:33
Бездомные сестры. Когда оказавшиеся на улице из-за строительства моста пензячки обретут жилье
24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
Почему из пензенских аптек исчезли градусники?
22.08.2020 11:50
Такие разные «Лагуны-УОР»
21.08.2020 05:25
Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком
27.10.2020 12:12
Зачем мужчины красят ногти и насколько это популярно в Пензе
21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
Что означает кентавр в центре Пензы и как его создатели относятся к критике
04.09.2020 11:47
Историческое здание в центре Пензы оказалось пристанищем бродяг
31.08.2020 15:41
Пензенские «зенитовцы» и каменские «дорожники» - в борьбе за футбольное флагманство
26.08.2020 16:33
Бездомные сестры. Когда оказавшиеся на улице из-за строительства моста пензячки обретут жилье
24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
Почему из пензенских аптек исчезли градусники?
22.08.2020 11:50
Такие разные «Лагуны-УОР»
21.08.2020 05:25

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс