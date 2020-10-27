«Дамате» поможет детям сотрудников поступить в пензенский вуз

В программе могут принять участие 11 классов, которые готовятся к поступлению в вуз-партнер компании Пензенский государственный аграрный университет. Курсы стартовали в середине октября и продлятся до мая 2021 года. Программа подготовки разработана специально для абитуриентов, планирующих связать свою жизнь с сельским хозяйством, и позволяет гарантировать высокие результаты при сдаче экзаменов.

Для участия в программе родители абитуриента должны заполнить анкету и отправить по электронному адресу personal_UK@acdamate.com.

Занятия смогут посещать дети даже из отдаленных районов Пензенской области, так как они проходят онлайн. Курсы ведут преподаватели Пензенского аграрного университета. Будущих студентов подготовят к экзаменам по русскому языку, математике, биологии, обществознанию и физике. Занятия проводятся по воскресеньям по 1,5 часа.

«Цель проекта «Академия «Дамате» — создание равных условий для обучения детей наших сотрудников. Мы видим, как тяжело ребятам из сельской местности поступить в высшие учебные заведения. Сказывается, прежде всего, удаленность от места проживания, а в данный момент ситуацию осложняет пандемия. В этом году в Пензенский государственный аграрный университет поступило рекордное количество детей из Нижнеломовского района, где работает большинство наших сотрудников. Это свидетельствует о росте заинтересованности абитуриентов в поступлении в аграрные вузы и в перспективах профессионального роста на родной земле. В этом году запущена пилотная группа по подготовке к ЕГЭ и, если опыт будет положительным, мы масштабируем его на другие университеты и регионы присутствия компании», - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Полина Коннова,

Курс по подготовке к ЕГЭ — это первая ступень на пути сопровождения детей сотрудников компании от школы до трудоустройства. Поступившим ребятам «Дамате» предоставит возможность прохождения производственной практики и написания диплома на примере производственных объектов, а лучшим выпускникам предложит места для работы по выбранному направлению.