Телеканал «Экспресс» готовит проект, посвященный 120-летию Лидии Руслановой

27 октября исполнилось 120 лет со дня рождения по настоящему народной певицы Лидии Руслановой. Телеканал «Экспресс» в эти дни готовит масштабный телепроект, посвященный легендарной землячке. В фильме не только прозвучат ее песни, но и будет рассказана биография великой женщины с непростой судьбой.

120-летию со дня рождения легендарной артистки посвящается. «Наша Русланова» - это фильм-концерт, который расскажет о нелегкой судьбе великой певицы. В нем прозвучат 11 песен из ее репертуара. Начиная с колыбельной, ведь колыбелью Лидии Андреевны стала именно Пензенская область. Она родилась в небольшом селе Александровка Малосердобинского района. А вот съемки эпизода под песню «На улице дождик» прошли в музее имени Ульянова. Были задействованы и другие площадки.

«1980 годы. Я еще была ребенком. В восьмилетнем возрасте слушала пластинки Лидии Андреевны Руслановой. У нас был проигрыватель на четырех ножках. Были пластинки и Пугачевой, и Ротару, но для меня две пластинки Руслановой звучали так же шлягерно, как и, например, «Айсберг». Когда я пела ее песни и качалась на качелях, меня было слышно на соседней улице, и прибегали соседи, говорили, что слышали, как я пою «Валенки», - рассказала солистка центра русской хоровой и вокальной культуры города Пензы Татьяна Стаильская.

«Моя судьба так сложилась, что в 1995 году меня пригласили на конкурс в Саратов, посвященный ее имени. Это был первый мой всероссийский конкурс. В нем я победила, и мы получили гран-при», - поделилась руководитель ансамбля «Злато-серебро» Наталья Мещерякова.



Фильм-концерт - это не только музыкальный, но и познавательный проект. Сирота, участница четырех войн, женщина с трагичной судьбой, заключенная в ГУЛАГ и при этом всенародно обожаемая, подлинно русская артистка. Кстати, в пензенском краеведческом музее сохранился сарафан, в котором выступала легенда русской песни в Пензе. На своей малой Родине Лидия Андреевна была четыре раза.

«Для нас, ее земляков, особенно дорого, что в глубине своей души Лидия Русланова хранила ту самую пензенскую деревню из детства», - отметила врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Величественная и очень близкая каждому, одаренная неповторимым голосом, равного которому нет и до настоящего времени. Имя ее живет в поколениях великой России. Для нас великая честь, что Лидия Андреевна родом из Пензенской области», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.