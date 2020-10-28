Театральный фестиваль «МаскерадЪ» попал в финал национальной премии

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Напомним, фестиваль прошел у нас в октябре 2019 года. Его посвятили 145-летию со дня рождения нашего земляка Всеволода Мейерхольда. В программе были спектакли девяти трупп из Пензы, Москвы, Заречного, Перми, Саратова, Ульяновска и Израиля. В число финалистов престижной премии пензенское мероприятие отобрали из 390 отечественных и трех зарубежных претендентов.
На конкурсе также отмечены еще четыре проекта, реализованных в Пензенской области: пятый Купринский литературный праздник в Наровчате, «Масленица в Радищево», этно-арт-шоу «Показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion» и мотофестиваль «Кузнецкий рубеж». Награждение победителей состоится с 8 по 10 декабря в Екатеринбурге, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.