Пензенцы впервые отметили региональный День профсоюзов

27 октября в Пензенской области впервые отмечают новый региональный праздник - День профсоюзов Пензенской области. Он появился после принятия соответствующего документа в Законодательном Собрании. Дата выбрана не случайно: 27 октября 1948 года в нашем городе состоялась первая конференция профсоюзов.

«Более 70 лет, являясь самой крупной общественной организацией региона, федерация профсоюзов Пензенской области стоит на страже человеческого труда. От ее имени я поздравляю вас с этим замечательным днем и желаю здоровья вам и вашим близким, благополучия, стабильности, гармонии и успехов», - обратилась главный специалист федерации профсоюзов Пензенской области Елена Чевтаева.

В рамках празднования дня рождения региональной организации, в учреждениях будут организованы торжественные мероприятия, на которых лучших работников отметят благодарственными письмами. Также, специалисты пензенской федерации профсоюзов проведут ряд встреч по вопросам соблюдения норм трудового законодательства, социальной поддержки населения, обеспечения безопасных условий труда и по противодействию распространению коронавируса, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.