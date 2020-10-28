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28.10.2020г.
Пензенцы впервые отметили региональный День профсоюзов

Пензенцы впервые отметили региональный День профсоюзов

Ср, 28.10.20 02:56
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27 октября в Пензенской области впервые отмечают новый региональный праздник - День профсоюзов Пензенской области. Он появился после принятия соответствующего документа в Законодательном Собрании. Дата выбрана не случайно: 27 октября 1948 года в нашем городе состоялась первая конференция профсоюзов.

«Более 70 лет, являясь самой крупной общественной организацией региона, федерация профсоюзов Пензенской области стоит на страже человеческого труда. От ее имени я поздравляю вас с этим замечательным днем и желаю здоровья вам и вашим близким, благополучия, стабильности, гармонии и успехов», - обратилась главный специалист федерации профсоюзов Пензенской области Елена Чевтаева.

В рамках празднования дня рождения региональной организации, в учреждениях будут организованы торжественные мероприятия, на которых лучших работников отметят благодарственными письмами. Также, специалисты пензенской федерации профсоюзов проведут ряд встреч по вопросам соблюдения норм трудового законодательства, социальной поддержки населения, обеспечения безопасных условий труда и по противодействию распространению коронавируса, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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27.10.2020 12:12
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21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
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24.09.2020 11:07
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23.09.2020 18:00
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22.09.2020 18:09
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22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
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09.09.2020 15:37
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