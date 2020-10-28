В Пензе закончился региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Накануне в Пензе подвели итоги регионального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Это движение в нашем регионе было организовано пять лет назад. В юбилейный год конкурс прошел на базе нескольких учебных заведений сразу по 17 компетенциям, часть из которых - новые.

В глазах участников конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» волнение. В Пензенском художественном училище за мольбертами расположились ребята, которым предстоит показать все свои навыки за четыре часа. В это время необходимо выполнить полноценный тонально-графический рисунок.

«Для начала идет маленький эскиз для того, чтобы понять, как правильно компоновать фигуры в листе, как расположить, чтобы в большой работе не было ошибок. Ну и, конечно, раскладка по тону, чтобы поставить свет и тень», - рассказала участница конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» Юлия Ванина.

А это участники компетенции «Гончарное дело». Она представлена в 2020 году впервые. В Пензенской области на нее заявились три человека. В перерыве Олеся Тарашкевич не упускает возможности поупражняться, ведь в ходе конкурса нужно создать три изделия: кружку, крынку и кувшин.

«Самое сложное в работе - это зацентровать кусок глины. Это физически сложно. Поэтому мне больше нравится ручная лека. Когда ты лепишь руками, не нужно прикладывать столько сил», - поделилась участница конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» Олеся Тарашкевич.

На каждой площадке за работой участников внимательно наблюдают эксперты. Это они оценивают работу, следят за соблюдением всех правил и, в конечном итоге, выставляют оценки.

«Могут быть такие ошибки, как толщина стенок и донышка, неправильная форма и заданные параметры. Отвалилась ручка, неустойчивое изделие, - много разных критериев, по которым оценивается красота. Очень большой список параметров, по которым эксперты должны обязательно оценить», - сообщила главный эксперт конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» в компетенции «Гончарное дело».

На юбилейный конкурс заявилось рекордное количество участников: 145 школьников, студентов колледжей и специалистов с ограниченными возможностями здоровья. Они выступали в 17 компетенциях.

«Сейчас мы готовимся по заданиям национального чемпионата. Это сделано для того, чтобы регионы не упрощали задания и был более высокий уровень», - прокомментировала руководитель центра развития движения «Абилимпикс» в Пензенской области Ольга Ильчук.

Конкурс на каждой площадке длился один день. Общие итоги подвели на базе медицинского колледжа.

«Для себя мы видим главную задачу в том, чтобы с каждом годом создавать новые компетенции. Каждая из них приводит детей, школьников или студентов в то или иное направление работы. Здесь, конечно, и количественные характеристики очень важны, и качественный уровень подготовки как экспертов, так и материально-технической базы», - прокомментировал врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

По итогам областного чемпионата определено 24 победителя - через месяц им предстоит представить Пензу на всероссийском уровне. В этом году национальный конкурс впервые пройдет в очно-дистанционном формате. Эксперты будут находиться в столице, а участники останутся в своих регионах, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.