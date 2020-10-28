print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => -3
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
-3 оС
5:48
28.10.2020г.
В Пензе закончился региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

В Пензе закончился региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Ср, 28.10.20 03:56
Просмотров: 303
Накануне в Пензе подвели итоги регионального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Это движение в нашем регионе было организовано пять лет назад. В юбилейный год конкурс прошел на базе нескольких учебных заведений сразу по 17 компетенциям, часть из которых - новые.

В глазах участников конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» волнение. В Пензенском художественном училище за мольбертами расположились ребята, которым предстоит показать все свои навыки за четыре часа. В это время необходимо выполнить полноценный тонально-графический рисунок.

«Для начала идет маленький эскиз для того, чтобы понять, как правильно компоновать фигуры в листе, как расположить, чтобы в большой работе не было ошибок. Ну и, конечно, раскладка по тону, чтобы поставить свет и тень», - рассказала участница конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» Юлия Ванина.

А это участники компетенции «Гончарное дело». Она представлена в 2020 году впервые. В Пензенской области на нее заявились три человека. В перерыве Олеся Тарашкевич не упускает возможности поупражняться, ведь в ходе конкурса нужно создать три изделия: кружку, крынку и кувшин.

«Самое сложное в работе - это зацентровать кусок глины. Это физически сложно. Поэтому мне больше нравится ручная лека. Когда ты лепишь руками, не нужно прикладывать столько сил», - поделилась участница конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» Олеся Тарашкевич.

На каждой площадке за работой участников внимательно наблюдают эксперты. Это они оценивают работу, следят за соблюдением всех правил и, в конечном итоге, выставляют оценки.

«Могут быть такие ошибки, как толщина стенок и донышка, неправильная форма и заданные параметры. Отвалилась ручка, неустойчивое изделие, - много разных критериев, по которым оценивается красота. Очень большой список параметров, по которым эксперты должны обязательно оценить», - сообщила главный эксперт конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» в компетенции «Гончарное дело».

На юбилейный конкурс заявилось рекордное количество участников: 145 школьников, студентов колледжей и специалистов с ограниченными возможностями здоровья. Они выступали в 17 компетенциях.

«Сейчас мы готовимся по заданиям национального чемпионата. Это сделано для того, чтобы регионы не упрощали задания и был более высокий уровень», - прокомментировала руководитель центра развития движения «Абилимпикс» в Пензенской области Ольга Ильчук.

Конкурс на каждой площадке длился один день. Общие итоги подвели на базе медицинского колледжа.

«Для себя мы видим главную задачу в том, чтобы с каждом годом создавать новые компетенции. Каждая из них приводит детей, школьников или студентов в то или иное направление работы. Здесь, конечно, и количественные характеристики очень важны, и качественный уровень подготовки как экспертов, так и материально-технической базы», - прокомментировал врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

По итогам областного чемпионата определено 24 победителя - через месяц им предстоит представить Пензу на всероссийском уровне. В этом году национальный конкурс впервые пройдет в очно-дистанционном формате. Эксперты будут находиться в столице, а участники останутся в своих регионах, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Пензенцы впервые отметили региональный День профсоюзов
02:56
Театральный фестиваль «МаскерадЪ» попал в финал национальной премии
01:55
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Парадокс 21 века: жительница Пензы рассказала, что 68 лет живет без воды и туалета
27.10.2020 17:45
Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком
27.10.2020 12:12
Зачем мужчины красят ногти и насколько это популярно в Пензе
21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
Что означает кентавр в центре Пензы и как его создатели относятся к критике
04.09.2020 11:47
Историческое здание в центре Пензы оказалось пристанищем бродяг
31.08.2020 15:41
Пензенские «зенитовцы» и каменские «дорожники» - в борьбе за футбольное флагманство
26.08.2020 16:33
Бездомные сестры. Когда оказавшиеся на улице из-за строительства моста пензячки обретут жилье
24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
Почему из пензенских аптек исчезли градусники?
22.08.2020 11:50
Парадокс 21 века: жительница Пензы рассказала, что 68 лет живет без воды и туалета
27.10.2020 17:45
Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком
27.10.2020 12:12
Зачем мужчины красят ногти и насколько это популярно в Пензе
21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
Что означает кентавр в центре Пензы и как его создатели относятся к критике
04.09.2020 11:47
Историческое здание в центре Пензы оказалось пристанищем бродяг
31.08.2020 15:41
Пензенские «зенитовцы» и каменские «дорожники» - в борьбе за футбольное флагманство
26.08.2020 16:33
Бездомные сестры. Когда оказавшиеся на улице из-за строительства моста пензячки обретут жилье
24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
Почему из пензенских аптек исчезли градусники?
22.08.2020 11:50

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс