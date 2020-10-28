Последние жители дома на Ударной №35 в Пензе получили шанс на новое жилье

Возможность получить новое жилье появилась у семьи Фролковых. Напомним, они были последними обитателями дома на Ударной №35, признанного аварийным. Олег, Мария и их дочь, в отличии от остальных соседей, категорически отказывались покидать его, невзирая на то, что здание стало быстро разрушаться и несчастный случай мог произойти в любой момент.

Три года назад Октябрьский районный суд принял решение о их принудительном выселении. После чего городская администрация предложила им квартиру в маневренном фонде на улице Ленинградской. По словам главы семейства, это их не устроило, и они переехали в Нижний Ломов, где проживают до сих пор. Недавно им предложили еще один вариант - в новостройке на Беляева №5.

«Сделали на последнем этаже из двух квартир, грубо говоря, одно двухкомнатную. По нашим ощущениям, там площадь меньше, чем у нас была в отдельных двух в коммуналке. У нас было 22 метра. Взял здесь планы, дома буду уже решать, соглашаться на эту квартиру или нет», - прокомментировал житель дома №35 на улице Ударной Олег Фролков.

Многоэтажку на Беляева №5 возводят для сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Ее обещают сдать к новому году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.