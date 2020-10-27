Парадокс 21 века: жительница Пензы рассказала, что 68 лет живет без воды и туалета

Жители дома на улице Суворова/Чехова, 39/12 ходят по нужде в ведра, а помои выливают в центре Пензы. Корреспондент информационного агентства Александр Зосимов решил выяснить, почему пензенцы живут в таких условиях, и подготовил об этом специальный репортаж.

Ни воды, ни слива

В доме на улице Суворова/Чехова, 39/12 Людмила Сорокина живет с 1952 года. Женщина рассказала, что 68 лет своей жизни она прожила без воды и туалета. Даже сейчас, в 2020 году, она ходит по нужде в ведро, выливая помои у мусорной площадки в центре города, а за водой — к колонке.

«В этом доме я живу со дня своего рождения, то есть с 1952 года. Раньше в однокомнатной квартире проживали 11 человек: родители, тетя и 8 детей, включая меня. Сейчас, кроме парализованного брата, у меня никого не осталось. А в этом доме живу только я. Так вот. Сколько этот дом стоит, столько в нем нет ни воды, ни слива. Раньше ходили в туалет на улице, а в 2015 году, когда его снесли, мы начали, извините, «ходить» в ведро у себя дома, а помои выливать наотмашь у мусорки недалеко отсюда», — рассказала женщина.

Только представьте, 68 лет своей жизни пензячка прожила без привычных для современного человека коммунальных удобств. А то, что в 2020 году она продолжает жить в условиях, как в начале XX века, — вообще парадокс. В 2010 году она начала писать жалобы в местные ведомства, чтобы здание расселили или хотя бы провели воду в него и сделали канализацию. Людмила Сорокина рассказала, что возраст уже не позволяет ей ходить за бутылками с водой к колонке, а выходить на улицу с ведром фекалий в центре города — вообще стыдно.

21 октября текущего года в администрации города Пензы состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором обсудили вопрос признания дома аварийным и подлежащим сносу.

Мы позвонили по указанному в объявлении номеру, однако в Департаменте ЖКХ отказались комментировать данный вопрос по телефону. Зато соседка женщины Людмила Рудакова рассказала, что на днях звонила в городскую администрацию, в которой ей сообщили, что дом 1917 года постройки якобы уже признан аварийным, и пообещали прислать официальный ответ. Правда, она боится, что снова не дождется расселения, ведь раньше их дом уже признавали аварийным, но что-то пошло не так.

«Наш дом признавали аварийным еще в 2010 году. Нас должны были расселить, но почему-то этого не сделали», — разводит руками жительница дома.

Потерянное время

И это действительно так. В письме от 15 января 2010 года представители городской администрации ответили женщине, что многоквартирный дом на улице Суворова, 39/12 (Сорокина сообщила, что это старый адрес дома) признан аварийным и подлежащим сносу. Более того, согласно официальному письму, он был «включен в долгосрочную целевую программу «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания…». Всех жильцов должны были переселить до 31 декабря 2011 года, однако этого не произошло.

На просьбу Сорокиной провести в дом хотя бы воду и сделать канализацию в администрации ответили отказом.

«Учитывая то, что бюджет города Пензы на 2010 год сформирован с предельно допустимым дефицитом, предусмотреть расходы на решение вопроса по канализованию и водоснабжению жилого дома № 39/12 по улице Суворова/Чехова [новый адрес дома] не представляется возможным», — сообщается в письме от 18 января 2010 года.

Женщина сообщила, что через пять лет она снова начала жаловаться на жилищные условия, но проблему решить не удалось. Оказалось, что с момента первой жалобы дом так и не признали аварийным.

«Жилой дом № 39 по улице Суворова [женщина сообщила, что в ведомстве указали первый адрес дома, который написан у нее в паспорте] не признан аварийным и подлежащим сносу», — сообщается в письме от 30 сентября 2015 года.

Хотя ранее, в том же 2015 году, планировался капитальный ремонт двухэтажки. В ходе визуального обследования Госжилстройтехинспекцией Пензенской области было установлено, что стены и крыша дома нуждаются в капремонте, а электрооборудование — в замене. В 2016 году планировали отремонтировать крышу, фасад, внутридомовые инженерные системы и фундамент. Людмила Сорокина рассказала, что практически ничего из того, что пообещали в ведомстве, не сделали.

«В 2015 году нам отремонтировали только лестницу. В прошлом году я ее снова переделала за свой счет. Взяла деньги в долг, чтобы за 25 тысяч привести ступени в порядок. А у меня пенсия маленькая, чуть больше 10 тысяч», — жалуется она.

Отчаявшись, жительница дома перестала тревожить местные ведомства. До тех пор, пока вопросом о расселении не заинтересовалась ее соседка Людмила Рудакова. С апреля 2020 года они возобновили свои жалобы.

Десять лет спустя

Журналисту информагентства предоставили шесть официальных ответов на заявления женщин в различные ведомства от 2020 года. И что же? Все те же формулировки.

«Жилой дом 39/12 по улице Суворова/Чехова аварийным и подлежащим сносу не признавался», — сообщается в одном из официальных писем.

После 10 лет эпистолярного сотрудничества с ведомствами женщины совсем отчаялись и пошли на крайние меры.

От имени Людмилы Рудаковой было направлено заявление губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, в котором она подробно расписала, как около 10 лет жильцы дома добивались расселения, но их почему-то всегда игнорировали. Написала все без стеснения.

«Газовые печи разваливаются. <…>. Туалета во дворе нет. И это в центре города. Очень стыдно. За водой ходим за два светофора», — сообщается в письме, зарегистрированного от 19 июня 2020 года.

Это было последнее обращение, после которого администрация города приняла решение провести заседание межведомственной комиссии по вопросу признания дома непригодным для проживания.

Корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» готовит запрос в Департамент ЖКХ Пензы, чтобы выяснить, действительно ли дом в итоге признали аварийным, и если да, то в какие сроки его планируют снести.