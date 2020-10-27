Анна Попова назвала условия окончания масочного режима

Она считает, что россияне смогут снять защитные маски, когда начнется вакцинация от коронавируса. И это время не за горами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Я думаю, что мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала Анна Попова.

Руководитель ведомства подчеркнула, что маски в России носят с 2016 года. Их надевают с приходом сезонного гриппа.

Напомним, Роспотребнадзор ужесточил ограничения в связи с пандемией коронавируса. В России объявили всеобщий масочный режим. Кроме того, жителям страны нельзя будет посещать общепит и развлекательные места с 23:00 до 6:00.