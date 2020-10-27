Анна Попова назвала условия окончания масочного режима

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме «Здоровое общество» на площадке МИА «Россия сегодня» рассказала об условиях окончания масочного режима.
Она считает, что россияне смогут снять защитные маски, когда начнется вакцинация от коронавируса. И это время не за горами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.
«Я думаю, что мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала Анна Попова.
Руководитель ведомства подчеркнула, что маски в России носят с 2016 года. Их надевают с приходом сезонного гриппа.
Напомним, Роспотребнадзор ужесточил ограничения в связи с пандемией коронавируса. В России объявили всеобщий масочный режим. Кроме того, жителям страны нельзя будет посещать общепит и развлекательные места с 23:00 до 6:00.