В пензенском микрорайоне Маяк завершилось возведение церкви

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На улице Транспортной собралось много людей. Там завершилось строительство небольшой часовни в честь Иверской иконы Божией Матери. По словам местных жителей, ее открытия они очень ждали, ведь до ближайшей церкви путь не близкий.
На возведение часовни ушло полгода. В марте строительную площадку освящал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. А открыли церковь в день праздника Иверской иконы Божией Матери, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.