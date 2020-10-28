В пензенском микрорайоне Маяк завершилось возведение церкви

Небольшую часовню открыли неподалеку от крупного предприятия. В торжественной церемонии приняли участие первые лица города, а также представители духовенства.

На улице Транспортной собралось много людей. Там завершилось строительство небольшой часовни в честь Иверской иконы Божией Матери. По словам местных жителей, ее открытия они очень ждали, ведь до ближайшей церкви путь не близкий.

На возведение часовни ушло полгода. В марте строительную площадку освящал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. А открыли церковь в день праздника Иверской иконы Божией Матери, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.