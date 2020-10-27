Издевались и пытались удушить. Пензенцы спасли от смерти измученного кота

«Невероятный красавец еще недавно был на грани смерти. Над ним издевались и пытались удушить. Каким-то образом Элиот со сломанной лапой и куском шнурка на шее приполз в сарайчик к людям. Его почуяли собаки. Они подняли лай и разбудили своих хозяев, которые первыми в этой истории решили помочь Элиоту.

Котику сделали остеосинтез, но после операции поднялась сильная температура, которую не получалось купировать долгое время. И только третий антибиотик справился с воспалительным процессом. Так же у Элиота был сильный некроз на одном из бедре, которое буквально «разъел» некроз тканей, но к счастью, и это удалость остановить», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что сейчас котик, наконец, перестал кричать от боли, шипеть и вырываться. Он стал ласковым и почти выздоровел.

Узнать о том, как помочь сотрудникам фонда окончательно поставить Элиота на лапки, можно здесь.

Волонтеры просят не издеваться над животными и не подавать тем самым пример жестокости другим, в том числе — детям. Лучше просто не заводить домашнего питомца.

Напомним, в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. За это можно получить штраф — до 300 тысяч рублей либо сесть в колонию на срок до пяти лет.