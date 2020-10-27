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27.10.2020г.
ЗакСобр поддержал идею бесплатной выдачи лекарств больным коронавусом

ЗакСобр поддержал идею бесплатной выдачи лекарств больным коронавусом

Вт, 27.10.20 17:21
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Председатель Законодательно Собрания Пензенской области Валерий Лидин поддержал предложение губернатора Ивана Белозерцева по обеспечению лекарствами заболевших коронавирусом жителей региона.

По заявлению парламентария, инициатива будет полностью финансово обеспечена.

«Приоритетным направлением является забота о человеке, сохранение и укрепление его здоровья, создание благоприятных условий для жизни. В сегодняшних условиях, когда существует реальная опасность для населения в плане здоровья, необходимо максимально оперативно и эффективно реагировать на любое изменение эпидемиологической и социальной ситуации. Губернатор, правительство области, депутатский корпус находятся в тесном взаимодействии на пике борьбы с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул он.

Напомним, 26 октября Иван Белозерцев рассказал о решении выделить из бюджета области 9 млн рублей на приобретение лекарств для коронавирусных больных, которые заболели в легкой форме и могут лечиться в домашних условиях.

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27.10.2020 12:12
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21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
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22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
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10.09.2020 16:40
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09.09.2020 15:37
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