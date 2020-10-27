ЗакСобр поддержал идею бесплатной выдачи лекарств больным коронавусом

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Председатель Законодательно Собрания Пензенской области Валерий Лидин поддержал предложение губернатора Ивана Белозерцева по обеспечению лекарствами заболевших коронавирусом жителей региона.
По заявлению парламентария, инициатива будет полностью финансово обеспечена.
«Приоритетным направлением является забота о человеке, сохранение и укрепление его здоровья, создание благоприятных условий для жизни. В сегодняшних условиях, когда существует реальная опасность для населения в плане здоровья, необходимо максимально оперативно и эффективно реагировать на любое изменение эпидемиологической и социальной ситуации. Губернатор, правительство области, депутатский корпус находятся в тесном взаимодействии на пике борьбы с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул он.
Напомним, 26 октября Иван Белозерцев рассказал о решении выделить из бюджета области 9 млн рублей на приобретение лекарств для коронавирусных больных, которые заболели в легкой форме и могут лечиться в домашних условиях.