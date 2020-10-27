ЗакСобр поддержал идею бесплатной выдачи лекарств больным коронавусом

По заявлению парламентария, инициатива будет полностью финансово обеспечена.

«Приоритетным направлением является забота о человеке, сохранение и укрепление его здоровья, создание благоприятных условий для жизни. В сегодняшних условиях, когда существует реальная опасность для населения в плане здоровья, необходимо максимально оперативно и эффективно реагировать на любое изменение эпидемиологической и социальной ситуации. Губернатор, правительство области, депутатский корпус находятся в тесном взаимодействии на пике борьбы с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул он.

Напомним, 26 октября Иван Белозерцев рассказал о решении выделить из бюджета области 9 млн рублей на приобретение лекарств для коронавирусных больных, которые заболели в легкой форме и могут лечиться в домашних условиях.