Пензенский «Дизель» одержал победу в первом выездом матче

Хоккейный клуб «Дизель» стартовал в выездной серии игр разгромной победой над «Ижсталью», рассказали в пресс-службе минспорта Пензенской области.

«Желто-синие» активно начали встречу, и уже на 12 минуте новому игроку команды Александру Тимиреву удалось открыть счет. В конце первого периода также отличился Александр Агапов и удвоил преимущество сурской дружины.

Во втором периоде Максим Колмыков и Дмитрий Арсенюк забили еще два гола в ворота «Ижстали», однако завершить игру «сухим» счетом не удалось – в третьем периоде ижевчанин Александру Гомоляко забил шайбу «Дизелю».

Итоговый счет — 4:1 в пользу «Дизеля», который наконец смог прерывать серию поражений.