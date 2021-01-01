Гороскоп на 2021 год

ОВЕН — 21.03-20.04

Овны в 2021 году будут направлять энергию на реализацию коллективных идей и проектов. Перед вами ставятся новые ориентиры. Будут важны общие цели близких по духу людей. У вас активизируется способность формировать межколлективные отношения, расширять социальные связи и раскрывать мир новых возможностей в сотрудничестве. В общественной деятельности вам важно учитывать реальные факторы, которые предоставляет жизнь. Серьезно отнеситесь к дружбе, проявляя в ней взвешенность и здравомыслие. Встречи с друзьями могут открыть вам новые цели и перспективы.

Вам будет дано время на пересмотр ценностей и идеалов, что позволит изменить прежние взгляды на жизнь. Во второй половине года представятся возможности расширения сотрудничества с разными коллективами и общественными организациями, а дальние поездки и путешествия расширят ваш кругозор и обогатят вас духовными ценностями. Расширится ваше пространство проявления – появятся международные связи, активизируется обмен культурными традициями.

ТЕЛЕЦ — 21.04-21.05

2021 год продолжит нести обновления в жизнь Тельцов. Прежде всего вам откроются новые, неизвестные ранее грани в самих себе. Возрастет желание личной свободы, реализации своих планов и мечтаний, появится множество идей. Осознание вашего нового «Я» отразится даже на изменениях внешности и имиджа. Перемены произойдут и на профессиональном поприще, в вопросах карьеры. Вы сможете сменить профессию и освоить новые виды деятельности. Тот, кто ранее много трудился, сможет обрести заслуженное признание и статус. Но вместе с достижениями и новыми возможностями придут и дополнительные обязанности. Тех, кто пока не определил свои стратегические цели, жизненные обстоятельства приведут к необходимости более четко определить свой жизненный курс.

Жизненный подъем и вдохновленность Тельцов будут наполнять энергией всех окружающих. Но в то же время вы можете быть эксцентричны, импульсивны и непредсказуемы в своих поступках. Этот год может стать для вас временем повышенной травмоопасности. Потенциал глубины и преобразовательной силы Тельцы смогут приобрести через обучение, философское познание мира и взаимодействие с другими культурами. Особую роль в расширении вашего сознания могут сыграть учителя, меняющие мировоззрение и открывающие духовный мир. А общение с друзьями подарит вам ощущение «духовного родства» и единства. В то же время именно в сфере друзей Тельцов могут ожидать идеализации, обман и самообман.

БЛИЗНЕЦЫ — 21.05-21.06

Для Близнецов в 2021 году наступает период кризисов, которые будут серьезно менять их жизнь и вести их к новым вершинам. Ради достижения цели вам придется чем-то жертвовать, но достижению высот в деятельности будут способствовать творческое вдохновение, вера и интуиция.

Внимание будет направлено на обучение и овладение навыками, которые расширяют сознание, но для этого потребуется переосмысление и осознание с погружением в себя. В течение года возможны события, которые помогут вам избавиться от прошлых привычек и привязанностей, и развить в себе новые таланты, одним из которых может стать прогнозирование событий нестандартным методом.

РАК — 22.06-21.07

Раков в 2021 году актуальным станет преображение традиций рода и семьи. Вам важно усовершенствовать отношения в родовом древе. Напряжение в отношениях может привести к противоречиям и даже кризисам. Выйдут на поверхность нерешенные в детстве проблемы с родителями и неудовлетворенными потребностями. Все будет происходить неожиданно, поэтому вам необходимо проявить терпение и аккуратность, что даст возможность проработать эти проблемы, улучшить отношения с родителями, стать более гармоничной личностью и достичь высоких совместных целей и результатов.

У Раков появится тяга к новым методологиям и технологиям, нестандартность в решении финансовых вопросов и интерес к вопросам жизни, смерти и духовного развития. Возможно получение наследства, но не рекомендуется брать деньги в долг и пользоваться заемными средствами, так как их будет очень трудно вернуть.

ЛЕВ — 22.07-22.08

Львам 2021 год откроет новые возможности и перспективы в партнерских отношениях. Кто-то обретет долгожданных партнеров, а чьи-то отношения пройдут серьезную проверку на прочность и выйдут на новый уровень.

Также Львы будут стремиться к полезному общению и деловому сотрудничеству. Их партнерами могут стать старшие, авторитетные, «статусные» и влиятельные люди, которые смогут оказать им покровительство. Год стимулирует Львов к заключению долгосрочных договоров с теми, с кем совпадают их жизненные цели. Если же есть серьезное расхождение в целях, то такие отношения могут завершиться.

Также этот год принесет многим Львам неожиданные для них самих переме­ны в карьере, деятельности, целях, месте работы или профессии. Они могут быть вызваны последствиями событий, происходящих с другими людьми, или ре­зультатом чужих решений, но станут частью естественного эволюционного прогресса, освобождающего от прежних обстоятельств, которые связывали вас с определенной работой, и дадут шанс заняться тем делом, к которому стремится ваша душа.

Также Львы продолжат заниматься укреплением здоровья, улучшением быта и условий работы. Вам важно быть точными, не поддаваться иллюзиям и соблазнам в сфере совместных финансов – налогов, кредитов, долгов, наследства. Важными для Львов станут вопросы смысла жизни и оккультные темы жизни и смерти.

ДЕВА — 23.08-22.09

У Дев в 2021 году творчество и любовь будут являться трансформирующей силой, преобразующей весь их мир. Даже если вы найдете в партнерах изъяны, вам по-прежнему придется иметь с ними дело, пока не придет осознание, что недостатки партнеров - отражение ваших собственных. Проверку на прочность и устойчивость будет проходить ваше терпение и трудолюбие, а также способность применять новые технологии в ежедневном труде. Для вас пришло время освоения профессий будущего, если вы не хотите остаться за бортом новой реальности.

Также вам следует выделить время для прохождения обследований и принятия профилактических оздоровительных мер. В этом году Девам может открыться нетрадиционный взгляд на философию и политику. А в путешествиях с друзьями с вами может случиться нечто совершенно неожиданное и необычное, открывающее вам новые грани жизни.

ВЕСЫ — 23.09-22.10

Для Весов в 2021 году будут актуальны вопросы воспитания детей и личного творческого проявления в обществе. Все неустойчивые отношения с детьми могут претерпеть трансформацию. Возможно, ваши дети не оправдают ваших ожиданий. Не идеализируйте их, но в то же время не будьте слишком суровы к ним. Проявите любовь и мудрость в их воспитании, объединитесь по общим интересам и станьте друзьями, зная, что трудности закаляют характер. Направьте свои силы на совместное укрепление отношений во благо семьи. В будущем вы увидите, что это была просто ступенька роста или испытание для ваших отношений с детьми и семейных ценностей.

Учитесь радоваться жизни и жить настоящим моментом. Реализуйтесь творчески, исполняя свое предназначение. Творческие проекты и начинания, новые образовательные программы, профессионализм и выработка индивидуальной авторской позиций станут главным содержанием вашего года.

СКОРПИОН — 23.10-21.11

Скорпионов в 2021 году ждут важные перемены в делах семьи, дома и недвижимости. У вас появятся новые обязательства и возможности. Вероятны переезды на новое место жительства, капитальные ремонты или строительство нового жилья. Вашего внимания и ответственности могут потребовать вопросы, связанные с пожилыми родителями, или появится необходимость отлучиться от дома, например, поехав в рабочую командировку, или ваш дом покинут взрослые дети. Это время, когда завершается прежний период и открывается новый. Очень важно обращать внимание на психологический климат в семье, не отдаляться друг от друга и создавать здоровую и жизнерадостную атмосферу в доме. Именно семья, родственные отношения и интерес к семейной истории станут для вас источником расширения личных, профессиональных и интеллектуальных горизонтов.

Увлекательные и неожиданные открытия продолжает приносить Скорпионам сфера партнерства. Это может быть знакомство с новыми людьми, резкая смена круга общения или обновление стиля отношений с прежними. Ключевые моменты для гармонизации и укрепления отношений – быть яркими индивидуальностями в единой команде с общими целями и мечтами, уважая свободу друг друга, и в то же время не злоупотреблять доверием своих близких партнеров, выполняя договоренности и обязательства. Возникающие у вас новые отношения могут оказаться очень бурными и захватывающим, так что разрушатся прежние связи. Но чаще всего такие отношения носят непродолжительный характер.

Душевную наполненность Скорпионам принесут их творчество, дети и любимые люди. У вас будет открыт особый информационный канал, так что нужные знания сами притянутся к вам через контакты с близким окружением. Отношения с братьями и сестрами также могут занять важное место в жизни – может измениться психологическая связь с ними.

СТРЕЛЕЦ — 22.11-21.12

Для Стрельцов 2021 год – это период проверки их ценностей и усилий, вкладываемых в развитие своих природных талантов и способностей. Актуальными станут темы финансов и перехода на разумное потребление ресурсов. Хорошо навести порядок в своих контактах и освободить время, чтобы полностью сосредоточиться на изучении дисциплин, дающихся с трудом, а также на проверке теории практикой.

Ваша семейная жизнь станет более духовной. Возможно, вы начнете остро ощущать связь времен и чувствовать себя продолжателем рода, либо у вас появится острое желание узнать историю своего рода. На работе также могут происходить перемены – вероятна смена круга обязанностей или рабочего места. Вас будут интересовать вопросы здоровья и привлекут практики целительства нетрадиционными методами или альтернативная медицина.

КОЗЕРОГ — 22.12-19.01

У Козерогов в 2021 году появится возможность в корне изменить свою жизнь. Смело закладывайте программу с учетом коллективного сотрудничества и выхода за пределы. Вам дается счастливый шанс добиться больших высот. Но в одиночку вам придется пережить трудное время, работая на пределе своих сил. Только в коллективном сотворчестве и в работе с общественными организациями придет успех, а реализация ваших творческих способностей может выйти на новый виток развития. Вам необходимо открывать людям перспективы мира новых возможностей, равенства и братства, соответствующие новому времени и реальности.

Вам важно научиться осторожно и бережно относиться к дарам, открывающим двери судьбы и предназначенным для всего мира, а не только для вас лично. Не используйте силу коллектива для собственной славы, расточительности и злоупотребления чужими средствами. Не принимайте необдуманных решений в финансах, а раскрывайте разносторонние источники доходов и измените свое отношение к источникам ресурсов. Для вас важны дружба и единство целей с другими людьми, а деньги – это всего лишь средство для их достижения.

Козерогам важно направить энергию на непрерывное образование и не останавливаться на достигнутом. Вам нужно стремиться исполнять свою миссию, проявляя уравновешенность в отношениях, а не поучать других. Сотрудничество с друзьями должно быть основано на взаимоуважении и миролюбии к правам и ценностям каждого.

ВОДОЛЕЙ — 20.01-19.02

Для Водолеев 2021 год – время формирования стратегических личных планов, и роста популярности и влияния их индивидуальностей. Вам необходимо выбрать четкие жизненные ориентиры и сформировать свою систему жизненных ценностей. Этот год открывает ваши новые 30-летний и 12-летний циклы. Независимо от возраста Водолеи могут почувствовать свою взрослость и самостоятельность, и на них будут возложены новые, дополнительные обязательства и повышенные требования. В то же время у вас будут благоприятные возможности для получения нужного образования и развития духовности. Рядом с вами обязательно будут ваши учителя и покровители. Все, за что вы возьметесь, обязательно расширит ваши горизонты.

Перемены затронут вопросы вашей семьи, дома и недвижимости. Эти сферы могут оказаться нестабильными, но творчески развивающимися. Вероятны переезды на новое место жительства, нежданные гости, новые родственники, разводы или женитьбы родителей. Вам нужно быть внимательными в сфере финансов и ресурсов. Может возникать иллюзия благосостояния и достатка, усилится искушение необдуманных покупок и излишних трат. Интуиция и жизненные обстоятельства направят внимание Водолеев на духовные ценности. Глубинные переосмысления и осознания будут происходить во внутреннем мире и в сфере подсознательного, трансформируя ваши былые страхи и комплексы во внутреннюю силу.

РЫБЫ — 20.02-20.03

Для Рыб 2021 год – это время пересмотра своей жизни, внутренней работы над собой и понимания происходящих вокруг вас процессов. Если в этот период вам потребуется помощь, то она наверняка подоспеет вовремя, главное – принять ее. Служение людям поможет вам избавиться от тягостных эмоций, задействовать лучшие качества, активизировать творческие способности и обрести уверенность в себе.

Круг ваших контактов, общения и друзей будет меняться, так как вы будете исключать из него малозначимые связи в пользу стратегических. У вас может быть много интересных, но непродолжительных и недалеких путешествий. Ваши возможности могут многократно увеличиться за счет участия в общественно-полезных проектах совместно с коллективом единомышленников или друзей.