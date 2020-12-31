Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих

Большинство пензенцев встретят 2021 год дома в кругу семьи. Ведущие праздников подготовили для читателей информагентства увлекательные игры, которые помогут сделать эту волшебную ночь веселой как для взрослых, так и для детей.

Как отметил Иван Колмыков, лучший рецепт на Новый год – отличная компания и смешные застольные конкурсы.

«Если продумать все детали, то новогодняя ночь может получится насыщенной, интересной и запоминающейся. Но просто так за столом сидеть нельзя, особенно во взрослой компании заскучают дети. Поэтому я подготовил три игры, которые помогут разбавить ваше застолье», - сказал ведущий.

Ерш

Играют все желающие. Это приключение для компании, способное сделать зажигательным и веселым даже скучный вечер. Игра превратит застолье в увлекательный процесс, полный азарта и озорства.

Для нее необходимо заранее на листочках написать простые, но смешные задания. Игрок тянет карточку, читает ее содержимое. После у него есть два выхода из ситуации: либо сделать то, что написано, либо съесть или выпить что-то со стола.

Стоит отметить, что игра может быть как безалкогольной, так и с напитками для взрослых.

Конкурс талантов

Она отлично подходит для компаний с детьми, особенно если их много.

Первый этап конкурса – отбор участников. Дети рисуют поздравительные открытки для взрослых. Родители выбирают лучшие из них и пропускают ребят во второй этап (конечно же, все малыши попадают в следующий тур).

Дальше все зависит от талантов детей. Важно, чтобы ребята сами ставили номер, с которым будут выступать перед зрителями. Это может быть песня, танец, рисование картины, сценка и все, что им захочется. Часто родители могут даже не подозревать о способностях своих чад.

Когда дети готовы, взрослый ведущий объявляет номера, а дети, как супер-артисты, покоряют публику своими талантами. В конце нужно вручить подарки каждому участнику. Еще интереснее будет, если родители заранее подготовят дипломы и вручат их в финале конкурса.

Отличным завершением импровизированного концерта будет фейерверк на улице в честь ребят. Напомним, что о том, как выбрать качественную пиротехнику, ранее писало информагентство «Пенза-Пресс». Материал можно прочитать здесь.

Калейдоскоп историй

Эта игра поможет не только разнообразить застолье, но и вспомнить приятные моменты с друзьями, поностальгировать и посмеяться от души.

Для начала участникам нужно подготовить призовой фонд. Это могут быть конфеты, маленькие новогодние подарочки и прочие предметы.

Каждый гость должен рассказать как можно больше смешных историй, связанных с присутствующими. За каждую участник получает подарок.





Ведущий Илья Кокорев считает, что во время застолья нельзя сидеть на месте, нужно обязательно придумать развлечения, чтобы гости насмеялись от души и запомнили праздник надолго.

«Специально для пензенцев я подготовил игры, которые заставят смеяться каждого участника застолья, даже самого серьезного. Самое главное – встретить 2021-й весело, чтобы настрой и энергия сохранились на весь год», - сказал он.

Конкурс на знакомство

Периодически в компаниях оказываются новые люди, которые, как правило, знакомы с каким-нибудь одним гостем. Это развлечение поможет быстро влиться в компанию и получше узнать участников застолья. Игра – простая, но вызывает только положительные эмоции и много смеха.

Человек, сидящий за столом, сначала называет свое имя, а после - характеристику. Она должна быть смешная и отражать какую-нибудь особенность участника. Например, Света – застенчивая, Катя – хохотушка, Рома – изобретатель, Саша – лысый, Ваня – много ест и так далее.

Художник

Необходимо выбрать трех человек, дать им листы А4 и маркеры. Участники должны нарисовать на них портреты того, кто сидит с ними за одним столом. Остальные гости должны угадать, кто изображен.

Чаще всего участники рисуют нереалистично, поэтому процесс угадывания вызывает бурные эмоции и веселье.

Отгадай место

Для этой игры нужно выбрать ведущего. Он должен написать на трех листочках места, в которых бывает каждый. Это могут быть рыбный магазин, роддом, школа, кинотеатр - все, что приходит в голову.

Ведущий говорит одному из гостей закрыть глаза. В это время он показывает листок с названием места остальным участникам застолья. После прячет его, просит открыть глаза и задает наводящие вопросы. Участник должен отгадать место. Если ему удалось это сделать – он получает подарок.

Чаще всего это развлечение вызывает нескончаемый смех у гостей.

Ведущий Кирилл Чураев, который приходит на праздники и корпоративы в костюме Деда Мороза, подчеркнул, что Новый год — это лучший повод уютно и весело провести время со своими близкими.

«Совсем необязательно просто смотреть новогодние концерты по телевизору и уплетать угощения, ведь ваша вечеринка - в ваших руках. Чтобы разнообразить досуг и не скучать за столом, хочу предложить несколько игр, которые поспособствуют отличной атмосфере, в которой даже тихони откроют себя с новой стороны», - сказал он.

Отгадай фильм

Для этого развлечения нужны листы бумаги. Кто-то из гостей рисует фломастером сцену из фильма, а остальные должны его отгадать. Игра строится по принципу «Крокодила». Кто отгадал – тот загадывает следующий фильм.

В конце можно устроить призовой фонд с подарками, которые, например, гости заранее приготовили друг для друга.

Кроко-караоке

У многих дома есть видеоплатформы. Это могут быть DVD-проигрыватели, либо можно просто включить караоке на компьютере или телефоне.

Гости выбирают песню и пишут участникам на листах задания. Например, весело спеть, исполнять композицию, приседая или петь так, как будто никто не слышит, или басом. В общем, все, на что хватает фантазии.

Участник начинает петь, а гости по очереди показывают ему листки с заданиями. Он должен выполнить их, не прерывая пение. Поощрить его, конечно, необходимо чем-то сладким, либо каким-нибудь маленьким подарком.

Правая рука

Для ее проведения нужны все гости.

Правила простые - нельзя держать или брать стакан, фужер, кружку и прочее в правую руку. Если кто-то заметил того, кто это правило нарушил, то содержимое бокала выпивается до дна.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» желает читателям встретить 2021 год в кругу близких людей с отличным настроением. Лучше отметить праздник дома, чтобы избежать риска заражения коронавирусом. Создать новогоднюю атмосферу помогут тематические украшения и гирлянды. О том, как выбрать качественные и безопасные устройства, можно прочитать в нашем материале.