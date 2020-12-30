Запеченная сочная курица к новогоднему столу. Мастер-класс

Array ( [temp] => -9 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
Запеченная курица на банке в духовке готовится очень просто и получается сочной, пропитанной ароматами специ, с румяной корочкой. Она станет украшением любого стола. Простой пошаговый фоторецепт этого блюда нашим читателям предлагает корреспондент информагентства «Пенза-Пресс» Светлана Хромова.
Запеченная курица на банке
Для ее приготовления понадобится всего несколько доступных ингредиентов:
- курица целая;
- литровая банка с водой;
- специи – 30 г - для курицы, и 10 г - для банки.
- соус барбекю (можно взять любой, например, кетчуп и майонез);
- чеснок – 4 зубчика.
Обмазываем курицу соусом.
Зубчики чеснока режем на дольки, делаем неглубокие надрезы на курице и нашпиговываем ее чесноком.
Посыпаем курицу специями и оставляем мариноваться на час.
Кладем чеснок и специи в банку, насаживаем на нее курицу и в таком положении отправляем в духовку примерно на час.
Подавать готовое блюдо можно с гарниром, овощами и зеленью.
Как разделать готовую курицу
Перед тем, как разделывать блюдо, дайте птице полежать 15 мин, чтобы курица осталась сочной. После этого, держа ее длинной вилкой, нужно пройтись ножом между ножкой и телом, отделить бедро и ножку одним куском.
Затем с этой же стороны отделить крыло и порезать грудку на кусочки. Под конец разделить ножку и бедро, разрезав хрящ, чтобы получилось две порции.
Приятного аппетита и удачных кулинарных экспериментов!