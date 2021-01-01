В Пензенской области снизилась удовлетворенность жителей качеством воды

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В Пензенской области за год снизилось количество жителей, удовлетворенных качеством воды, с 98% до 83%. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
По данным ведомства за 2018-2019 годы, в Пензенском регионе снижение оказалось самым существенным в округе. Качество воды перестало нравиться также значительному числу жителей Башкортостана: удовлетворенность упала с 90% до 87%. В Ульяновской области показатель снизился с 96% до 92%, в Саратовской - с 87% до 84%.
Рост удовлетворенности не отмечен ни в одном субъекте Поволжья.
Напомним, в Пензенской области действует программа «Чистая вода», которая позволяет модернизировать водопроводную систему в районах.