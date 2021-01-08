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08.01.2021г.
Советы врача для поддержки иммунитета зимой и правильных прогулок

Советы врача для поддержки иммунитета зимой и правильных прогулок

Пт, 08.01.21 10:43
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Заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врач по медицинской профилактике Татьяна Чепасова рассказала, как поддержать иммунитет в зимнее время и дала советы, как правильно гулять зимой, чтобы не заболеть.

В зимний период времени большинство населения чаще болеет различными респираторными инфекционными заболеваниями. Связано это с тем, что организм человека в это время года ослаблен, ему не хватает тепла, солнечного света, витаминов, кислорода, что приводит к ослаблению иммунитета, который дополнительно еще страдает от интенсивного ритма жизни, стрессов, некачественных продуктов питания, неправильного режима дня, автомобильных пробок. Все вместе это отрицательно влияет на здоровье человека. 

Чтобы противостоять холодам, простудам и другим негативным факторам окружающей среды, надо постоянно укреплять свой организм. Полноценное питание, постоянные прогулки на свежем воздухе и позитивный настрой помогут укрепить иммунитет.

Зимой в рацион питания необходимо включать пищу, которая соответствует этому времени года. Регулярно стоит употреблять: мясо говядины и птицы, рыбу, морепродукты, молочную продукцию. Они содержат достаточное количество белка, витамины группы В и Д, минералы. Свежие фрукты и овощи, сухофрукты, свежевыжатые соки, морсы из замороженных ягод брусники, клюквы, черной смородины, а также чеснок, лук, квашеная капуста, тыква, орехи и имбирь будут укреплять иммунитет в холодное время года.

Регулярные проветривания комнат будут восполнять дефицит свежего воздуха и кислорода в жилом помещении. Свежий воздух способствует пробуждению организма, приливу сил и бодрости, улучшению настроения и повышению работоспособности.

Одним из главных компонентов здорового образа жизни, поддерживающих иммунитет на должном уровне, является физическая активность. Здесь немаловажная роль отводится прогулкам на свежем воздухе.

Свежий, холодный воздух зимой обогащен кислородом, в нем отсутствуют частицы пыли. Регулярное пребывание на свежем воздухе способствует улучшению защитных механизмов организма, стимулирует выработку иммунных клеток, а значит, укрепляет иммунитет. Во время прогулок в солнечный день важно, чтобы солнечные лучи попадали на открытые участки кожи. Солнце дарит нам тепло, приятные ощущения и насыщает организм через кожу витамином Д.

Во время обычных прогулок пешком наше дыхание становится более частым, что способствует более активной работе легких и большему насыщению крови кислородом. В итоге все органы получают с кровью больше питательных веществ. А из тканей быстрее выводятся токсины и другие вредные вещества. Если во время прогулок на свежем воздухе зимой кататься на коньках, на лыжах, то иммунитет укрепляется вдвойне. Кроме того, созерцание природы успокаивающе действует на психическое состояние человека.

Очень важно правильно организовать свои прогулки, отрегулировать их продолжительность, темп, частоту, время суток, маршрут. Оказывает влияние на пешеходные прогулки и погода. Конечно, не стоит выходить на улицу при неблагоприятных метеорологических условиях.

Чтобы была польза для организма, гулять на свежем воздухе необходимо не менее 30 минут в день, а оптимальное время составляет 1-2 часа. Но гулять можно и дольше, все зависит от личных ощущений и возможностей. А вот начинать прогулки надо с 10-15 минут. Следует отдавать предпочтение медленному темпу ходьбы, периодически делая остановки или ускоряя шаг. Прогулки должны быть регулярными. Большое значение имеет территория для прогулок. Необходимо исключить прогулки вдоль автомобильных дорог, в промышленных районах. Лучше всего совершать прогулки в парке, скверах, в лесу.

Прогулки на свежем воздухе зимой даже более необходимы, чем в другое время года. Поэтому несильные морозы не должны им препятствовать. Зимой на улице рекомендуется дышать носом, чтобы избежать переохлаждения со стороны ротоглотки. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Прогулки в зимнее время года улучшают кровообращение всего организма, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют опорно-двигательный аппарат, помогают бороться с головными болями. Вечерняя прогулка способствует легкому засыпанию, крепкому и продолжительному сну.

В условиях низкой температуры стабилизируется тонус вегетативной нервной системы, что повышает стрессоустойчивость. Подавляют стресс и синтезируемые во время пеших прогулок на свежем воздухе гормоны счастья – эндорфины и серотонин. Благодаря морозному воздуху улучшается кровоток и биологическая активность клеток кожи, в результате она становится гладкой, эластичной и приобретает здоровый румянец.

Прогулки на свежем воздухе служат залогом крепкого иммунитета, полноценного здоровья и предотвращают развитие многих заболеваний.

Источник фотографии: Фото врача предоставлено ГБУЗ "Пензенский областной центр медицинской профилактики"
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08.01.2021 03:17
Собери Деда Мороза. «Пенза-Пресс» подготовило для читателей новогодний пазл
07.01.2021 10:01
Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году
05.01.2021 16:42
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе
05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
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18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
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14.12.2020 14:57
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11.12.2020 20:15
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03.12.2020 17:21
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27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
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