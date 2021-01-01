Как в Пензенской области за пять лет изменилась стоимость аренды квартир

В Пензенской области аренда однокомнатной квартиры за 10 лет, с 2009 по 2019 годы, выросла почти в два раза – в среднем с 4,6 до 7,6 тысяч рублей. Однако при этом она существенно не меняется, как минимум, последние три года.

В других регионах Поволжья, наоборот, цены за три года в основном либо выросли, либо упали. Например, в Удмуртии съем однушки с 9,9 тысяч рублей в 2015-м вырос до 10,3 тысяч в 2019-м. В Татарстане – с 12,6 до 13,2 тысяч, в Оренбургской области – с 10,9 до 11,4 тысяч рублей.

Снизились за три года цены в Нижегородской области – с 13,4 до 12,5 тысяч, в Самарской области – с 12,7 до 11,3 тысяч рублей.

В среднем в ПФО показатель почти не меняется. Три года он колеблется в пределах 11 тысяч рублей, сообщает Росстат.